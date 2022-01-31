竹園南邨老翁食午飯鯁喉　昏迷送院搶救

今日（31日）年廿九下午，竹園南邨一名八旬翁進食外賣午餐時鯁喉，昏迷送院搶救。今午12時許，黃大仙竹園南邨貴園樓一單位內，一名老翁進食午膳時意外鯁喉，家人發現立即報警。救護員接報到場，該名年約85歲的老翁陷昏迷無呼吸脈博，他由救護車送院搶救，之後家人到醫院了解情況。警方正調查案件。據了解，老翁患有柏金遜症10多年，事發時於寓所進食外賣午餐。



過去本港曾發生有人鯁喉昏迷事件，包括去年12月，杏花邨一名58歲男子疑進食有配料的即食麵時鯁喉，他送院搶救後不治；另外，去年10月葵涌邨一名58歲姓朱女子，在雅葵樓單位內進食燒賣時，疑意外鯁喉暈倒，留醫3日不治。

醫生：利用肺內空氣將異物推出體外

翻查資料顯示，急症科專科醫生李家興曾接受《香港01》訪問指，要判斷患者是否鯁喉，可以參考一個「國際鯁喉標誌（universal choking sign）」—雙手叉頸。換言之如見患者雙手叉頸，一般可以判斷他鯁喉，旁人應立即召喚救護車，不懂急救的可以拍背。如施急救，旁人可以用雙手從後方按壓患者腹部，一隻手握拳頭、另一隻手則緊握該拳，不停向後及向上大力壓迫患者肚部對上位置，利用肺內空氣將異物推出體外。一旦患者已暈倒，則要將他平放在地上，為他施心外壓直至救護員到場。

用雙手從後方按壓患者腹部，利用肺內空氣將異物推出體外。（香港消防處／ 影片截圖）

消防處資料：應致電999召喚救護車 進行「謙烈治法」

據消防處資料顯示，如發現有人鯁喉如患者神志清醒，並能夠用力咳嗽，先保持冷靜及鼓勵患者繼續咳嗽，以及陪着患者和密切監察其情況；另外如患者氣道完全受阻，無法咳嗽，應該致電999召喚救護車，並進行「謙烈治法」。

「謙烈治法」包括站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。之後，將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。另外，以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。重複以上動作，直至患者吐出異物為止。