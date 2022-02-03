虎年煙花｜網傳伸手出窗放煙花險燒樓下衣物　網民：成幢大廈買起

過往大年初二舉辦的「香港賀歲煙花匯演」，已經連續第3年取消，但非法的「民間煙花」，新春前後仍禁之不絕。昨日大年初二（2月2日）至今日大年初三「赤口」（2月3日），多區夜空仍不時煙火璀璨。其中昨晚網上瘋傳一段10秒長短片，可見有居民手持疑似「仙女棒」從住所伸出窗外放煙花，火屑不停跌落樓下單位晾衫架的衣物上，情況驚險，但未知確實時間及地點。



此外，今日凌晨1時許，牛頭角上邨一帶亦爆破聲響遍天；差不多時間，元朗公庵路「溱柏」附近及尖沙咀梳士巴利道對開，巨響亦震耳欲聾，據悉警員趕抵尖沙咀，仍發現煙花發射及冒煙，當場將其撲滅，但未有發現涉案人士。

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由年廿九至今，持續多日的「賀歲煙花」雖然奪目，但不少人認為應適可而止，且應以安全為上「燒著樓下啲衫，成幢大廈買起！入去踎幾年都賠唔返條命畀人！」、「萬一燒著部冷氣機或樓下啲衫就大鑊！」、「咁得閒…日日去燒銀紙」、「呢啲時間真係嚇親」。而昨年初二晚上（2月2日），九龍塘志士達道一帶、元朗屏山一帶等多處，亦繼續有人放煙花，警方均接獲市民報案，但到場後均未有發現。

根據香港法例第295章《危險品條例》第六條，非法藏有煙花爆竹，一經定罪，最高可罰款25,000元及監禁6個月；根據《簡易治罪條例》第四條，任何人燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險即屬違法，可罰款500元或監禁3個月。