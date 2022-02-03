秀茂坪私家車反肚無人認司機　車上4人同被捕　包括3未成年男女

秀茂坪今（3日）凌晨發生嚴重車禍，一輛私家車「反肚」毀爛，一名男子昏迷躺於馬路上。由事後無人承認為涉事私家車司機，車上3男1女均被警方拘捕調查，包括兩名分別16歲及17歲少年、一名17歲少女及1名31歲姓朱男子，他們涉嫌無牌駕駛、駕駛未獲發牌照車輛及駕駛時沒有第三者保險。其中17歲少年未能通過酒精呼氣測試，亦涉嫌酒後駕駛被捕，案件交由東九龍總區交通部意外調查隊跟進。

被捕的16歲少年及17歲少女分別頭部及面部受傷，清醒送往聯合醫院治理；而31歲朱男則昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，現時情況嚴重。



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案發今日凌晨4時許，一輛私家車沿秀茂坪道落斜、往觀塘方向行駛。途至與順安道交界、近順天邨對開時，失控狂撼路邊鐵欄，繼而反彈回馬路中，全車反轉，四輪朝天，毀爛如廢鐵。警方初時接報有人被困，惟救援人員趕抵後，在燈口路面尋獲1名男子，當時他伏臥地上，陷於昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救；但未有發現其他涉案人士。

據目擊者表示，事發時涉事私家車車速極快，車上有4名男女，意外後有人將男傷者拉出車外；其餘3人匆忙執拾車上物品，離開現場。其中一名男子往相反方向逃走，其後懷疑匿藏於一公廁，有熱心市民尾隨窮追，最終協助警員將男子尋獲，他即場接受酒精呼氣測試後，證實超標，涉嫌「酒後駕駛」被捕。



及至早上約6時，警方再接獲一名男子報案，指其年約16歲兒子為案中乘客之一，事發後因受驚過度，離開現場至順天邨天耀樓附近巴士站，並要求救護車將兒子送院治理。警方到場後，再尋獲該名少年及同車另一名女子，2人均受傷送院。警方正調查事件。