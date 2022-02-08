Tinder騙案│葵青區去年4宗Tinder騙案　涉款$70萬　女醫生都中招

Netflix紀錄片《Tinder詐騙王》衝上香港排行榜第二位，僅次韓劇《殭屍校園》。《Tinder詐騙王》講述騙徒Simon Leviev（原名Shimon Hayut）假扮以色列鑽石公司創辦人Lev Leviev的兒子，在App Tinder炫富尋找獵物，騙財騙色。Tinder在本港有不少用戶，亦有使用者誤墮網上情緣騙案，去年單在葵青警區就發生4宗Tinder騙案，1男3女被騙合共約70萬元，受害人包括女醫生，而損失最慘重的女文員被呃60多萬元。



紀錄片已於日前在Netflix上架。（Netflix）

據了解，去年葵青警區發生4宗涉及Tinder的網上情緣騙案，受害人年約30至40出頭，包括一名男裝修工人損失約5萬元，一名女醫生及一名女售貨員均損失約1萬元，以及一名女文員損失60多萬元。

原名Shimon Hayut的Simon Leviev扮成鑽石富二代在Tinder物色受害人。（電視畫面）

據報，4宗騙案手法近似。受害人透過Tinder結識自稱來自歐洲、做生意的異性網友，相談甚歡後轉以WhatsＡpp深入認識，其後騙徒訛稱生意遇到困難，向受害人求助金錢，氹受害人進行網上轉帳或iTunes增值，受害人按指示過數後，騙徒便會不知所終。與《Tinder詐騙王》不同的是，過程中受害人與騙徒從未見面。

4名受害人意識到受騙後報警，案件由葵青警區跟進，暫無人被捕。而葵青警區於2021年，共接獲82宗網上情緣騙案。

《Tinder詐騙王》中慘遭Simon Leviev毒手的受害人聯手將他繩之於法，惜他在以色列服刑5個月便提早獲釋，雖被多個國家列作通緝犯，但繼續過奢華生活，並開設個人網站提供商業顧問收費服務。