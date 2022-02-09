珍惜生命｜旺角警署27歲探員跳樓自殺獲救　警調查尋死原因

馬鞍山昨（8日）晚發生墮樓自殺事件，27歲男子寫下遺書後，在耀安邨耀和樓5樓飛墮而下，幸命不該絕，經搶救後檢回一命。據悉，事主為一名警務人員，駐守旺角警署刑事偵緝部，疑不堪工作壓力，曾要求調回軍裝被拒，有人為此鬱鬱不歡，警方正追查其自殺原因，案件暫列「企圖自殺」跟進。



自殺不遂的男子姓黃（27歲），為旺角警署刑事探員（CID），目前仍在沙田威爾斯親王醫院留醫，情況嚴重。消息稱，黃居住於耀安邨，加入警隊數年，他疑不堪刑事偵緝工作壓力大，曾申請調回軍裝，獲上司通知要多等一年才能調職。據了解，黃的遺書內容相當含糊不清，思維紊亂，只聲稱：「對唔住家人」，自殺原因未明。

警方調查後相信，昨晚8時許，黃在耀和樓跨過欄杆一躍而下重傷，並無可疑。據悉，黃昨晚自殺時為當值時間，但警署當值簿卻簽了名，警方高層懷疑有人做了手腳，明明擅離職守，卻顯示正在當值，已下令追查是否另有內情。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288