假賭博網站真騙財　資金入戶渣都無　警方呼籲小心

警方近期根據受害人報案留意到一種新犯案手法，指有騙徒透過不同方式包括在網上社交平台、討論區貼文或在即時通訊軟件發放訊息，以低風險、高回報及必贏的網上博彩作招徠，吸引素未謀面的市民參與。



騙徒誘使受害人安裝虛假應用程式或於虛假的網站開設博彩戶口，當受害人感到興趣後，騙徒便會要求受害人下載虛假程式進行網上非法博彩活動。 剛開始時騙徒會偽造獲利的交易記錄，誘使受害人投放更多資金到騙徒的銀行戶口。 繼而騙徒會向受害人推介一種人工智能程式，聲稱能夠分析數據自動為受害人投注從而獲取穩定回報。及後當受害人投注更多資金後，騙徒會以不同籍口，例如聲稱系統故障，令受害人不能提取資金。騙徒最後失去聯絡。

警方想提醒市民，不要參加非法的賭博活動。敞若懷疑受騙，應盡早向警方報案，警方會審視每一宗案件並作出進一步的調查。

防罪建議:

1.提防聲稱回報高得不切實際或者必贏的投資/ 或任何形或的活動。

2.切勿下載不明來歷的應用程式。

3.切勿輕信在社交平台上發放的「內幕消息」。

4.切勿將本金轉帳至不明來歷的個人名義的戶口。如透過加密貨幣轉帳更應審慎。

5.如有任何懷疑，即致電防騙易熱線18222， 或者向就近的警署求助。