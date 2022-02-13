西環爆地下水管　取水排長隊　居民呻爆：檢測排隊無水又排隊

堅尼地城昨日爆地下水管，多處出現停鹹水及食水情況。根據水務署網站，由昨晚凌晨（13日）開始，堅尼地城一帶，包括學士臺、西環邨及觀龍樓都因為緊急維修水管工程關係，暫停供應食水；而卑路乍街、北街、士美非路、爹核士街、加多近街、吉席街、 厚和街及山市街部分路段亦暫停供應咸水，牽涉居民眾多，不少居民需排隊領水，更有超市的售水貨架全空，有網民嘆：「打針排隊、檢測排隊、無水又排隊」。食水供應預計今（13日）晚上8時恢復正常，咸水供應預計中午3時15分恢復正常。



由於受影響居民眾多，水務署在堅尼地城提供臨時食水供應，包括街喉，水車及水箱，《香港01》到士美非路及卑路乍街一帶現場觀察，記者發現水車排隊領水的人龍墟冚，至少有過百居民拿著水桶排隊領水。而受影響的水喉則有大量工人進行維修水管工程。

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根據水務署資料，市民可於以下位置獲得臨時食水供應。

根據水務署網站，食水由昨晚凌晨（13日） 12時43分停水，堅尼地城一帶受影響，包括學士臺、西環邨及觀龍樓，食水供應預計今（13日）晚上8時恢復正常。

另外，鹹水由昨晚凌晨（13日）3時15分停水，受影響路段包括卑路乍街48、85-185號（單數），卑路乍街35A號， 北街12-14號（雙數），士美非路2-8號（雙數），士美非路19號，士美非路71-77號， 爹核士街3-3C號（單數），爹核士街8-10C號（雙數）,加多近街37號,吉席街18-100號（雙數）， 厚和街1-52號（單雙數），及山市街34號，咸水供應預計中午3時15分恢復正常。

超市現搶水潮 網民嘆「打針排隊、檢測排隊、無水又排隊」

由於食水停供，有堅尼地城超市出現食水搶購潮，網上有圖片指，卑路乍街的一間惠康貨架上全部水都被買走，只剩下其他飲品，有網民指西寶城的惠康，架上亦只得一半貨。政府上周四（10日），有20個指明地方被納入強制檢測公告，其中堅尼地城亦上榜，有網民吐苦水嘆「打針排隊、檢測排隊、無水又排隊」。