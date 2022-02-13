深水埗福華街後巷火警　疑冷氣機起火肇禍

撰文：林振華 黎國剛
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今日（13日）晚上9時許，深水埗福華街126號至128號近桂林街一後巷發生火警，消防接報到場拖喉灌救，之後將火救熄。人員經調查後，懷疑是後巷一部冷氣機起火肇禍，正調查起火原因。

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