情人節2022｜花墟人流疏落　花店慨嘆：訂單得往年一至兩成

今日為2月14日「西方情人節」，緊接明日則是「中國情人節」元宵佳節，本應是情侶配偶的良辰吉日，更是花農的一大商機，但此時此刻香港卻正值疫情的高峰，變相成為花店的低潮。《香港01》記者今晨走訪太子花墟，只見今非昔比，人流疏落。有花店職員指，今年訂單大不如前，慨嘆：「訂單得往年一至兩成！而家都冇人嚟，個個都唔出街，咁可以點呀？」



其中一間花店的負責人黃小姐，清晨時份正埋頭苦幹包紥花束，但實際上生意遠遠不如表面般忙碌。她指，往年訂單一早已有300至400張，今年只有往年的一至兩成，售價亦得往年一半，「以前一早啲訂單冚冚聲，今年訂單得往年一至兩成！而家都冇人嚟，個個都唔出街，咁可以點呀？」她指鮮花來自肯雅及厄瓜多爾等地，疫情下運輸亦受影響，「爭機位囉，有啲都嚟唔切，過唔到嚟啲貨，有時想再補都冇！」

另一間花店的女職員提及今年生意，亦無奈表示：「唔知呀‥‥‥梗係有（影響）啦，個個都唔出街‥‥‥」她指，往年花店通宵營業接單，今年已面目全非，其店最貴的99枝玫瑰，售價約5,000元，與往年相約，但她指今年來貨較貴。

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過往在情人節，花墟商舖大多通宵營業接單，但今日清晨所見，只有約10檔開門營業；往日清晨便人潮如鯽的買花客，今年則「兩隻手數得晒」，眼見只有約10人，買的只有2人，場面冷清。其中一名「好老公」王先生，一早便訂了一束價值約880元的玫瑰，準備給妻子驚喜，今晨他在附近工作時，順道到花墟取花。王指今年售價與以往相約，寄望「大家都健健康康！」