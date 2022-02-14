修訂強檢大廈標準後　屯門元朗檢測站仍有過百人排隊

第五波疫情確診人數居高不下，本周日（13日）錄得1,347宗確診個案，初步確診人數更破記錄逾2,000宗。政府修訂大廈強制檢測準則，一棟大廈在短期內有兩個單位受確診個案影響，才會要求大廈強檢。屯門、元朗區今日（14日）上午近8時仍有過百人到檢測中心等候檢測，有市民帶同女兒清晨6時半開始排隊。



周一（14日）上午8時屯門兆麟檢測中心大約120人排隊等候，而在元朗東社區中心則有大約有250人排隊。蔡小姐與女兒清晨6時半到元朗東社區中心等候檢測，到達已經有十多人在前方排隊。她表示母親曾與確診者太太接觸，於是前來檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，因檢測需求大，當局已修改大廈強制檢測的準則，例如一棟大廈在短期內有兩個單位受影響、有確診個案，才會將要求大廈強檢；收到安心出行提示也不需即刻檢測，因並非法例列明強制。

讀者亦可前往政府大型採樣站籌號排隊狀況網站，了解最新叫籌情況

請留意部份流動採樣站僅於特定日子開放，或僅面向特定服務對象，如當區居民、指定職業等。讀者可於互動地圖中：（1.）搜尋住所或身處地點，（2.）放大該區域，（3.）點選附近檢測站，（4.）再查閱開放時間、服務對象、是否室內場地及承辦商（如有）等資料。

截至2月12日全港各區合共58個地點將設有社區檢測中心及流動採樣站。須接受強制檢測的市民，可以帶同「安心出行」潛在感染通知，或衞生防護中心的電話短訊通知，到社區檢測中心（可先預約）或流動採樣站接受免費檢測。

受檢人士另外亦可接受私營化驗所提供的檢測；而部份如因健康問題而未能接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測的人士，或自覺有較高感染風險的無病徵市民，可使用深喉唾液樣本檢測。