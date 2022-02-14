利安邨直擊│利盛樓44宗初陽5宗不確定　情人節晚再檢測

第五波疫情持續，馬鞍山利安邨利盛樓昨日（13日）被圍封強檢，驗出44宗初步陽性檢測個案和5宗不確定個案。鑒於具有極高感染風險，圍封延長至周二（2月15日）。換言之逾千居民在圍封強檢下渡過情人節。記者今日(14日)下午在現場所見，大批身穿全套防疫裝備的人員駐守利盛樓樓下。當區區議員麥潤培呼籲居民留在家中，毋須到大堂聚集，當局今晚會再安排採樣檢測，房屋署正準備晚餐物資，管理公司亦會處置垃圾。麥得悉有數口之家中有確診者，他預料確診數字會繼續增加。



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沙田區議會主席、利安區議員麥潤培在社交網站表示，房屋署正安排晚餐等物資，呼籲市民留在家中，毋須到大堂了解情況。據他所知有數口之家，其中2人確診，傳播風險高，預料確診數字會繼續增加。他呼籲有確診者的家庭，盡量分房及戴上口罩。

麥表示今晚利盛樓居民需要再作檢測，預計是晚上7時半。他指出管理公司已安排進行大規模清潔，包括清理垃圾。

政府表示決定繼續延長馬鞍山利安邨利盛樓強制圍封措施，並指利盛樓排放的污水樣本近日呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現44宗初步陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於利安邨利盛樓具有極高感染風險，政府有必要採取果斷行動，把行動延長至2月15日，以免病毒進一步擴散。

任何於1月31日至2月13日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在周二（15日）或之前接受強制檢測。