天眼直擊｜情人節元朗男遭刀手斬6刀　手掌近甩　情侶裝女友力阻

2月14日情人節晚上，一對對佳侶共渡甜蜜時光，但元朗一對情侶卻遭逢血光之災，男朋友遭刀手斬至手掌近甩，女朋友嚇至花容失色，奮身力阻刀手逞兇。一段拍下事發經過的閉路電視片段在社交平台流傳，可見當時身穿情侶裝的男女站在私家車車尾，突然兩名惡煞持刀從後跑至，手起刀落，對準男子的雙手及雙腳，輪流連劈至少6刀，女友急欲救人，嘗試分隔雙方，兩刀手則逃之夭夭。而男子被斬傷後逃至車旁，很快便攤倒在地上，女友即上前慰問。



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片段長約19秒，該對身穿白色情侶裝的情侶，當時仍未察覺有異樣，站在私家車車尾整理物品，亦有一對母子在兩人身後經過及走上行人路。此時，兩名全身黑衣打扮、戴帽及口罩的男子持刀從後跑向該對情侶，不由分說，便輪流連揮約6刀，斬向男友的雙手、雙腳，行兇時間不足4秒鐘。男友轉身反抗，同行女友亦嘗試協助，兩刀手便立即逃走。片段可見，除了該對目睹傷人事件的母子嚇至急步離開外，對面街亦有一名男子在傷人案發生後急速跑離現場。至於被斬傷的男友走至車身右側後，很快便因傷不支倒地，其女友立即上前查看傷勢。

事發於昨晚11時許，有黑社會「和勝和」背景的36歲姓曾男子駕車載同女友，抵達豐樂里6號康城大樓一店舖對開，突有2名手持牛肉刀的南亞裔惡煞撲出施襲，事主右手、右腳及臀部中刀，其中右手掌幾被斬甩，倒臥血泊中，未幾即不省人事，同行女友大驚報警，由救護車將事主送往屯門醫院搶救，送院時他陷於昏迷，幸其後回復清醒。事主報稱沒有欠債，但與人結怨。警方將案件列作「傷人」處理，元朗警區刑事調查隊接手調查。