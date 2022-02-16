深水埗則仁中心疑爆疫情　學生困宿舍無支援　 家長擔心交叉感染

本港第五波疫情日趨嚴重，深水埗為重災區之一，區內設有166個宿位的香港扶幼會則仁中心懷疑爆發疫情，學生家長早於上周四（10日）接獲中心通知有學生發燒，翌日三名學生快速測試呈陽性，中心已不准出入，上周六進行深喉唾液核酸測試，惟至今（16日）未有結果。中心未透露懷疑染疫數字，有學生今日向家長稱約12人快速測試呈陽性。家長質疑衞生署無提援支援，宿舍內如「困獸鬥」，擔憂進一步交叉感染及兒子健康情況，卻出手無策：「個仔係咁喊，問會唔會死……我都畀唔到方向佢……」

跟進相關求助個案的大埔區議員表示，轉述社署指，由於學生未正式確診及無強制檢測，屬自行申請入住該宿舍的學生，在家長簽署自行負責的承諾書後可以離開。《香港01》正就事件向則仁中心及衞生署查詢。



位於深水埗的則仁中心懷疑爆發疫情，有家長透露多名學生快速測試呈陽性。（馮國良攝）

王先生的9歲兒子於患有過度活躍症，目前於則仁中心學校就讀小四及寄宿。王先生表示，上周四（10日）接獲中心通知，有寄宿學生發燒，據他所知，職員曾帶學生到急症室，但被勸離。上周五3名學生快速測試呈陽性，中心通報衞生署，但署方未安排學生入院，中心即時執行不准出入措施，並將學生按快速測試陽性、發燒但呈陰性及無病徵分區隔離。翌日中心安排學生進行深喉唾液採樣，然而至今（16日）仍未有檢測結果，衞生署亦未有進一步安排。

多名學生快速深試呈陽性 校方分區隔離

王先生兒子上周五傍晚開始發燒，快速測試呈陰性，但至上周六轉為陽性，目前已退燒，「發燒都係吽返好！」由於無醫生治療及處方，中心亦不敢提供任何藥物予學生，「喺入面困獸鬥」，擔心宿舍內進一步交叉感染。中心一直無透露懷疑染疫學生數字，但兒子告知今日約有12名學生快速深試呈陽性，來自不同年級，他擔憂已在不同年級爆發。此外，值勤職員連日無法換班，照顧大批學生，每日僅休息兩、三小時，已疲倦不堪，萬一他們倒下，後果嚴重。

王先生現時每天與兒子通話兩次，每次三分鐘，「個仔係咁喊，問會唔會死，係咪要打針食藥，我都畀唔到方向佢，又話叫阿Sir畀我走」，他指過度活躍症兒童個性敏感，但較少有害怕反應，「未見過佢咁驚，驚到不得了」，作為父親他卻無能為力，只能每日送零食到中心，冀能安撫兒子情緒。

衞生署曾稱考慮將學生安排往竹篙灣或亞博隔離

而日前衞生防護中心傳染病處主任張竹君「因為佢哋都係啲快速測試報告，未係初步確診，要等化驗先知」的說法，更令王氣憤，他指上周六唾液採樣至今早仍未有化驗結果，「真係嬲嬲哋，咁係咪佢哋等於冇事，可以搭火車、地鐵？」衞生署曾於周一稱考慮將學生安排往竹篙灣或亞博隔離，並須由家長陪同，但其後不了了之，中心一直無得到支援，亦令他質疑衞生署稱優先安排兒童個案入院的說法。

王先生連日致電教育局及衞生署，「教育局冇人聽，衞生署熱線飛嚟飛去」，家長心痛兒子卻出手無策。及至今早王先生接獲中心通知，稱會再安排另一間承辦商進行檢則採樣，並會參照新加坡模式，聯絡醫生為學生進行視像會診。

接獲家長求助的大埔區議會主席毛家俊表示，懷疑爆發疫情的則仁中心宿舍屬社會福利署監管，毛向社署了聯絡得悉，該署曾與則仁中心聯絡，但未能掌握實際情況，社署亦只能依靠衞生防護中心指示作安排。由於目前學生目前只是快速測試呈陽性，未是確診個案及無被強制檢則，屬自行申請入住的學生，倘家長願意簽同意書承諾自行負責，可接走學生；倘是法庭個案學生，則不能即時離開。據知，礙於居住環境窄狹及擔心傳入社區，近一、兩日有零星家長將學生接走。此外，將為醫生為學生進行視像會診，或是衞生署作出的安排。

香港扶幼會則仁中心學校位於深水埗，為本港七所群育學校之一，專為有學習障礙及情緒行為問題的學生服務，為8至18歲的小三至中六學生提供309個學額，中心設有166個宿位，是一所24小時院護服務院舍，提供課餘照顧服務及才藝發展課程等。