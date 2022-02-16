揭黑幫持械案內情　江湖猛人欠超級遊艇租金　新義安追數被擊退

觀塘碼頭昨日（15日）有6名南亞裔男子在一艘遊艇上，被10名大漢襲擊，最終敗走岸上。其後有人報警，聲稱船上有人持槍型物體。警方接報大為緊張，派出軍裝巡邏小隊、衝鋒隊及反恐特勤隊到場，登船後以涉嫌襲擊致造成身體傷拘捕10名男子。今（16日）午大批便裝探員重返觀塘碼頭調查，並乘坐水警輪登上涉案超級遊艇，搜查船上是否藏有槍械。消息指，警方經調查後發現案件另有內情，疑涉及遊艇租務糾紛，當中涉及黑幫人士。



+ 1

據了解，涉案超級遊艇造型未來感十足，內部裝配備亦超豪華，船主於2020年10月起，以每月20萬元租予一個綽號「殺人峰」的福建籍江湖猛人，雙方一直相安無事，惟近來三個月，租客開始拖欠租，並將遊艇駛離原本停泊的位置。船主遂向大埔新義安有勢力人士求助，希望對方可協助尋回遊艇及追討欠租。



新義安一頭目於是安排手下尋找遊艇下落，卻遍尋不獲，更一度報案。昨日有人終於在觀塘碼頭發現該艘遊艇。新義安頭目安排6名南亞裔男子乘駁艇登艇收回船隻，豈料6人一上船，即遭10名大漢襲擊。據知混亂間有人一度亮出疑似手槍的物體，嚇得6名南亞漢即時敗走岸上。頭目得悉後立即報警求助，更聲稱船上有人械鬥，部份人更持有槍械。

警方聞訊後大為緊張，立即派出軍裝巡邏小隊、衝鋒隊及反恐特勤隊，以及水警小艇隊到場，海陸兩路包抄，先登船以涉嫌襲擊致造成身體傷拘捕10名男子。經調查後，再在岸上再拘捕7名南亞漢及2名本地人士，當中包括有新義安背景的報案人，涉嫌非法集結。

警方表示，案件中共有19人被捕。當中包括28歲非華裔男子，他手腳受傷。昨日下午5時35分，警方接獲該名28歲非華裔男子的朋友報案，指傷者與6名非華裔男子（17至34歲）及2名本地男子（16及41歲）於一艘停泊在觀塘海濱道一個碼頭對開約50米的船隻上，懷疑被10名本地男子（15至60歲）襲擊，傷者其後自行回到岸上，隨後由救護車清醒送往聯合醫院治理。警員接報到場經初步調查，案件暫列「襲擊致造成身體實際傷害」及「非法集結」，交由觀塘警區反三合會行動組跟進。