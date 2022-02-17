大埔私家車遭攔腰撞剷上行人路　車上兩人被斬　途人無辜被撞傷

大埔發生斬人案。凌晨1時許，據報一輛豐田MARK X私家車，駛至大元邨泰民樓對開，突然欄腰撞向另一輛目標私家車，將目標車輛推至撞上行人路，至撞毀消防閘始停下。MARK X車上5至6名惡漢，隨即跳落車，先用硬物打爆玻璃窗，不由分說向對方車上兩名男子用刀狂斬。刀手隨後登上另一輛車逃去。



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被斬傷頭及腳的男子由救護車送威爾斯親王醫院治理。

救護員接報到場，發現車上有兩名傷者，其中司機手部受傷、乘客則頭部受傷昏迷；此外，救護員在現場發現一名男途人頭部受傷，幸清醒屬輕傷。據悉，他閘車事件中，無辜被該條消防欄打中，經救護員現場治理後毋須送院。兩名被斬傷的男子，其中頭部重傷昏迷的傷者，被送往沙田威爾斯醫院搶救，抵院時已清醒；另一手傷男子則送往那打素醫院。警方正調查事件，暫未有人被捕。

及至凌晨2時許，有人發現在馬鞍山梅子林山邊有火警發生，消防到場發現一輛私家車起火，隨即開喉灌救，事件中無人受傷。警方初步不排除，該車與斬人案有關。

此外，警方初步懷疑該輛MARK X為失竊車輛。警方遂根據車牌號碼，聯絡MARK X的車主，該車主隨即到樓下停車場確認，指車輛沒有被偷，於是前往現場協助調查。原來，涉事MARK X所掛的車牌，與該車主的車牌號碼一樣，車輛型號及車身色彩亦一樣，懷疑被人套上假牌作「影子車」作案之用。