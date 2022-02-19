寒冷天氣警告生效　兆麟檢測中心風雨下排長龍　網民﹕唔病排到病

天文台發出寒冷天氣警告，風雨交加下，屯門氣溫低至只有10度，但仍有市民為了進行新冠病毒檢測而冒寒風冷雨到檢測中心排隊取籌。有網民拍下今日（19日）下午在兆麟社區會堂外，有數百名市民撐着雨傘，沿兆麟街行人路排隊，人龍估計至少長約400米。有網民估計他們正排隊取籌，對此感痛心，慨嘆「睇見都心酸」，並有網民指下午3時人龍已消化。



+ 1

由於疫情情況嚴峻，早前政府為盡快堵截病毒傳播及減少現場輪候人流，陸續為部分合適的採樣站提供現場取籌系統，包括兆麟社區會堂。有網民估計排隊人士不少是為了自費檢測，盡早取得檢測結果，有人認為「如非必要都唔好去檢測住啦，又凍又落雨冇事都會變有事！」

屯門區議員甄紹南指，區內居民近期對檢測需求急升，造成連日來兆麟社區中心檢測站均出現排隊人龍。

區議員曾作出呼籲，如居民沒有特別需要，例如並非政府強檢對象，或有家屬確診的次親密接觸者等，應盡量減少前往排隊檢測，改以自購檢測套裝留家進行自我檢測。但無奈許多街坊均需要獲得政府檢測陰性報告回應公司需求方能開工，檢測站大排長龍或遭遇惡劣天氣仍只得排隊。

甄同時亦指出區內社區檢測站數量不足，如屯門碼頭區內有檢測需要的居民必須前往他區至兆麟社區中心進行檢測，造成人流及交通問題，促請政府加開社區檢測中心以舒緩人流壓力及地區需要。