疫情｜檢測樽仔難求　結果滯後病人白等　專家促上門供應斬傳播鏈

第五波新冠肺炎疫情大爆發，政府檢疫隔離設施嚴重不足，俗稱「樽仔」的深喉唾液樣本收集包亦「一樽難求」，不少病人既要「撲樽」檢測，卻又苦等多日沒有結果，被迫一直在家隔離未知何時結束，有劏房戶更搬上天台自我隔離，苦不堪言。有確診市民批評當局訊息混亂，拖累家人承受高風險，影響他們正常生活。

立法會議員陸瀚民接獲各區居民反映未能取得樽仔，促各區民政事務處協調派發。專家亦建議當局盡快理順核酸測試流程，包括上門供應檢測樽，避免檢測結果滯後；同時應盡快騰空社區隔離設施，收容更多新增患者，斬斷傳播鏈。



坪洲居民Robert（化名）是其中飽受檢疫隔離措施影響的受害者。他本月10日接種第一針科興疫苗，其後出現低燒情況，以為是打針後不適，五日後嚴重喉嚨痛，心感不妙，前往坪洲健康院看醫生。他憶述護士得悉他發燒後甚為緊張，着他循後門到特別房診症，醫方其後處方消炎退燒藥物，並提供檢測樽給他，着他進行核酸檢測。當日他與家人亦進行快速抗原測試，他呈陽性，而家人則陰性。

Robert表示，他在本月16日繳交樣本，但至今日（20日）仍未收到衞生署結果通知。其間他一直在家隔離，未能上班，日常生活依賴家人外出購買，由於難以避免與家人接觸，令家人承受高風險，幸家人表現平常，未有怨言。

Robert稱自己「好番9成啦」，但繼續自律在家隔離，等候檢測結果及政府安排。他直指政府訊息混亂，他不清楚何時才能結束隔離，認為在接獲檢測結果後才計算14日，「之前咪白等？我明明好返。」

陸瀚民建議當局增加派發樽仔數量和地點

呼吸系統科專科醫生梁子超建議理順核酸測試流程、並由當局統籌提供一條龍服務更為實際，包括提供上門供應檢測樽，予確診患者於檢測陽性結果當日起計第五天進行檢測，以及設立專責團隊分流化驗，免報告結果滯後，倘結果呈陰性，則可提早解除隔離令，與此同時亦可盡快騰空及社區隔離設施，收容更多新增患者，盡快斬斷傳播鏈。

立法會議員陸瀚民今日向食物及衞生局發信，指他近日接獲各區居民反映，未能在現有途徑取得深喉唾液樣本收集包。他建議當局增加派發樽仔的數量和地點，除可加強各區民政事務處協調派發外，亦可聯同各地區組織，例如各議員地區辦事處，作為臨時派發地點。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，市民一般快速抗原測試呈陽性後，便會索取進行深喉唾液作核酸檢測，初步確診後再覆檢，才會正式確診。檢則為陽性後隔離14日，檢測呈陰性便可結束隔離。目前每日各派發點檢測樽迅速「清零」，「樽仔」數量不足，市民撲樽需時，加上檢測報告滯後5至7日才有結果，亦變相延長確診者的隔離令，影響他們的正常生活，「可能病發之後都等了幾日，先開始隔離，但隔離緊期間可能已經好返。」

彭建議，當局確立認可的快測抗原測試包品牌名單，將快速測驗陽性結果視為確診，14日後陰性即時解除隔離；而加大核酸檢測容量，而由於內地專家加入，相信可加快檢測。他指出，目前確診數字未見頂，盡早完成檢測結果、盡早發現確診者並進行分流隔離：在家隔離、社區隔離設施或入院隔離，才能達到隔離的意義，亦避免令市民白白隔離更多日子。