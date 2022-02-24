伊院及廣華急症室嚴重擠迫　穿頭傷者候診　長者苦等病床35小時

醫管局今（24日）指伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量病人求診，現時已嚴重擠迫，呼籲暫時避免前往，病情較穩定的病人，轉往普通科門診或私家家庭醫生求診。

記者今午於伊利沙伯醫院現場所見，急症室人滿為患，但亦不時有救護車將病人送院，室內有頭部受傷的傷者簡單包紥後等候就醫，發燒病人則被分流在室外等候，部份病情較為輕微的病人則獲安排轉往其他醫院或診所就醫。醫院病床緊張，有病人家屬表示，丈夫昨(23日)凌晨2時許已到急症室，但至今午1時許亦未獲安排上病房。



伊利沙伯醫院人潮擁擠，有頭部受傷的傷者簡單包紥後等候就醫。

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醫院管理局發言人表示，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量病人求診，當中大部份病人是年紀較大或身體狀況較差的長者，求診病人需要等候較長時間。由於急症室現時已嚴重擠迫，醫管局呼籲病情較穩定的病人，暫時避免到伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室，請盡量轉往普通科門診或私家家庭醫生求診，避免加重兩間急症室的負荷，兩間急症室的緊急服務不受影響。

醫院病床緊張，有病人家屬表示，丈夫昨凌晨2時許已到急症室，但至今午1時許亦未獲安排上病房。

發言人稱，兩間急症室的醫護人員正努力處理求診的病人，並會盡快安排有醫療需要的病人入院或轉往其他醫院繼續接受治療，希望市民諒解。

另外，醫管局已啟動指定診所，為有輕微病徵的確診新冠肺炎病人提供服務。確診病人如有其他醫療問題查詢，亦可致電醫管局支援確診病人等候入住隔離設施支援熱線1836 115 查詢。至於新冠病毒快速測試呈陽性的市民，應先安排深喉唾液覆檢及在家耐心等候。