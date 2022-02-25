25歲男假冒foodpanda車手販毒　海關搜外賣袋檢$2600萬可卡因

有販毒集團試圖以食物外賣員之身份作掩飾進行販毒。海關毒品調查科人員今日（25日）下午約3時半於筲箕灣道發現一名形跡可疑的foodpanda男外賣員，並在他手持的外賣袋中檢獲約24公斤可卡因，市值約2,600萬元，遂將其拘捕。



被捕的25歲男子試圖以食物外賣員之身分作掩飾進行販毒。（劉漢權攝）

毒品調查第二組指揮官方向榮表示，在今次的拘捕行動中，海關先於筲箕灣道發現一名沒有穿着foodpanda 制服的男外賣員，他頭戴電單車頭盔，並手持一個foodpanda食物外賣袋及2個環保袋，當男子準備步入萬康大廈時，海關人員上前進行截查，並在3個袋中合共檢獲約24公斤可卡因，於是將其拘捕，其後再登樓到男子租用之住宅單位，以及搜查男子名下登記的電單車，但沒有發現任何違禁毒品。

經海關初步調查後，被捕的25歲男子在販毒集團中主要負責「看倉」的角色，而該樓上單位只租用數個月，主要用作毒品儲存及分銷之用。在男子被捕時，海關相信他試圖以食物外賣員的身分作掩飾，並剛從外面「帶貨」到該樓上單位。被捕男子在單位中獨居，沒有黑社會背景，報稱無業，他將被通宵扣查，海關目前相信該批毒品尚未流出市面，並不排除會有更多人被捕。

方向榮續指，以外賣員身分作掩飾之販毒行為實屬少見，而利用電單車運送毒品，亦大大增加執法及偵查難度。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。