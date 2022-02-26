天水圍女清潔工被撞重傷　私家車不顧而去　警拘兩人

天水圍今日（26日）發生一宗交通意外後不顧而去事件，一名56歲女清潔工於天瑞路清理雜物時，遭一輛私家車撞倒昏迷，私家車司機不顧而去。事主女兒更於社交平台呼籲目擊者提供資料，將涉事司機繩之於法。警方經調查後，於洪水橋亦園村拘捕31歲姓楊男子以及在天水圍一帶拘捕另一名28歲男子。兩名男子事發時均在車內，現正被扣留，警方正調查司機身份。

事主女兒Carmen收到消息後表示「起碼搵到個人」，惟她據了解涉事私家車並無安裝車Cam，因此仍希望如有途經車輛拍下意外過程，可向他們提供以還原意外經過。



事發今早10時許，56歲姓黃女清潔工於天瑞路近俊宏軒對開十字路口清理雜物時，遭一輛私家車撞倒，黃婦頭部重創，私家車其後不顧而去，途經駕駛人士報警，將傷者送往屯門醫院搶救。據清潔工的女兒Carmen今午向《香港01》表示，母親因腦部出血，顱內壓飆升，現靠儀器呼吸，仍未渡過危險期。她今日於社交平台呼籲市民提供資料，尋找司機下落。

警方晚上指經初步調查，相信涉事私家車沿天瑞路往天水圍方向南行時，在上述車輛出入口附近撞到女清潔工，其後往天水圍市中心方向逃去。警員其後在亦園村拘捕該名男司機，他涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、意外後沒有停車及意外後沒有報案，現正被扣留調查。

事主女兒：仍需車Cam還原經過

Carmen晚上向《香港01》表示收到警方通知已拘捕涉事司機，「起碼搵到個人」，又指經過今日於社交平台呼籲後，有目擊者向她提供現場相片及稱可以作證。惟她據了解涉事私家車並無安裝車Cam，因此仍希望如有途經車輛拍下意外過程，可向他們提供以還原意外經過。

Carmen指現時母親於深切治療部留醫，家人未能入內探望，醫生表示母親情況仍未穩定，需繼續插喉以機器呼吸。

事主女兒早前在fb呼籲目擊者提供資料。

天水圍私家車撞倒女途人後不顧而去，警方呼籲如有任何市民在途經案發地點時目擊意外經過或有任何與案有關的資料提供，請立即致電3661 3800與新界北交通部意外調查組聯絡。

警方表示十分重視案件並立即進行深入調查。經現場調查後，鎖定一輛黑色私家車。 於同日，警方採取行動，於天水圍一帶拘捕兩名分別28及31歲本地男子，涉嫌 「危險駕駛導致他人受嚴重受傷」， 「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。人員在沙崗圍一空地尋回懷疑涉事車輛。該兩名被捕人現正被扣留調查。

警方作出呼籲，如有任何市民在途經案發地點時目擊意外經過或有任何與案有關的資料提供，請立即致電3661 3800與新界北交通部意外調查組聯絡。

警方強烈譴責所有危險及不負責任的駕駛行為，此等行為往往是引致嚴重交通意外的其中一個主要原因， 警方亦絕對不會姑息任何涉事者。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。