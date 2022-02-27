網傳殯儀館拒收確診者遺體　職員指非一刀切　籲如實通報以便安排

第五波新冠肺炎疫情大爆發，過去24小時再添83名病人離世創新高；加上連日均有確診者死亡，部份醫院遺體爆滿，有殯儀館更傳拒收新冠確診者遺體。網傳九龍殯儀館張貼告示，指不接收新冠肺炎確診者遺體上房，職員回應《香港01》查詢指有關安排並非一刀切，而是避免有人隱瞞先人曾染疫，令殯儀館未能作出相應安排，包括清潔及保障其他先人親屬、員工的健康。



網民早前發現九龍殯儀館張貼拒收確診者遺體告示，記者前往了解，職員指已移除告示，並解釋是「字眼上的誤會」。（網上圖片）

網上流傳圖片指九龍殯儀館不接收新冠肺炎確診者遺體上房，一度張貼告示指「如有意隱瞞確診，一被發現，須承擔該館的損失」。《香港01》今日（27日）向九龍殯儀館了解，職員何小姐指該張告示已移除，並稱是「字眼上的誤會」，沒有「一刀切」完全不接受確診者遺體，但要視乎是第幾類的遺體及家人是否要安排遺體到殯儀館，並指有關安排早於疫情開初已有。「有啲係出面（棺材店）租我哋地方，佢如果隱瞞唔話我哋聽，即場先發現我哋會做唔切清潔，變咗我哋有權拒絕。」故死者家屬及有關方面應該如實通報，殯儀館會作出特別安排，同時亦要保障其他先人的家屬及工作人員的健康。

她續指，殯儀館暫時未曾安排確診者出殯﹕「因為佢哋好多時都係醫院離世，唔會返殯儀館設靈，因為未必有親友參加，變咗直接由醫院殮房出火葬場，所以佢哋（家人）搵出面經紀或者長生店做（殯葬事宜）。」

何小姐稱，遺體上會有識別屍體分類的藍色、黃色或紅色標籤，殯儀館須依據程序處理，幸至今暫未發現有死者家屬隱瞞虛報。根據政府發出的處理屍體時所需預防措施，新冠肺炎患者屬屍體分類的第2類，以黃色標籤識別，工作人員處理屍體時須穿上用後即棄的個人防護裝備，包括手套、防水保護衣或抗水保護衣外加膠圍裙、和外科口罩。如可能有飛濺物，須戴上護目鏡或面罩以保護眼睛。

殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠稱，如果有殯儀館拒收患者遺體屬，相信是為了避免一旦員工受感染，將影響全館運作；而在現時確診者屢創新高倩況下，業界擔心亦無可避免。他續解釋，現時一旦死者確診新冠肺炎病毒，遺體會獲醫院密封處理，即使有殯儀館接收確診者遺體，亦只能將遺體封棺運到殯儀館，不能膽仰遺容等，然後送往火化。他指香港平均每日約有百多人離世，以新冠肺炎死者數目而言，相信有殯儀館拒收確診者遺體，影響不大，最終遺體會由醫院直接運往火葬場火化。

此外，由於連日來疫情下死亡個案增加，部份醫院的遺體數量爆滿，需先存放在急症室及殮房以外的地方。據悉其中明愛醫院一度在室外露天位置設帳篷，存放逾10具遺體，其後才由靈車到來運走。廣華醫院亦需將遺體放在殮房外的地方；而伊利沙伯醫院同樣出現遺體爆滿情況，部分遺體需暫放急救房儲物區。

吳耀棠表示，為免醫院殮房爆滿情況持續，殯儀業界願意協助當局，將部分醫院內爆滿的遺體運往醫管局聯網下的其他醫院殮房，惟仍等待政府安排。