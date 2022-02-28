14歲少女網上交友淪援交女　收千元肉金玩性玩具影裸照　9男被捕

14歲中三女學生玩交友App誤交損友，淪為援交少女，9名男子涉案被捕。警方調查發現受害人被多名男網友利誘進行非法援交，分別在網友住所或酒店提供性服務，其間曾使用不同類型的性玩具，每次收取1,000至2,500元報酬。更有被捕人士拍攝受害人的裸照及出售，並向受害人介紹客人以從中抽佣。



案中一名14歲本地中三女學生，於去年12月至今年1月期間，透過手機交友程式結交朋友，其間結識不同的被捕人士，受害人被利誘提供性行為，案發地點包括被捕人住戶及港、九、新界不同酒店，每次只有受害人及一名被捕人單獨見面。後來受害人的家長發現其行蹤有異，揭發事件並報警求助。

案件交由東區警區刑事部調查，鎖定各名被捕人士身份，於本月24至27日連日來，在全港各區拘捕9名本地男子，他們年齡介乎18至36歲，其中6人涉嫌與16歲以下女童作出非法性交、2人涉嫌非禮，其餘1人則涉嫌導致或鼓勵16歲以下女童賣淫、製作及管有兒童色情物品，他亦曾與受害人進行非法援交。被捕人士分別報稱學生、文員、護士、銀行經理、保險經紀及無業。其中2名被捕人士互相認識，但其他人互不相識，警方相信背後沒有有組織人士操縱。

行動中，警方檢獲被捕人士犯案時身穿的衣物，亦檢獲各類性玩具，包括眼罩、頸箍、手銬、避孕套、震蛋、潤滑劑、洗肛器及其他證物，有關物品曾於在援交活動期間使用。警方亦於其中一名被捕人位於屯門的住所，搜獲3.8克大麻。

警方調查顯示，各名被捕人向女童提供1,000至2,500元報酬以換取性服務。此外，個別被捕人士更曾向受害人拍攝裸露的照片及影片，過攝過程中受害人知情，而被捕人其後更於網上向其他人售賣，但受害人沒有獲得金錢得益。被捕人更向受害人指可以1萬元報酬介紹客人，從中賺取4,000元佣金。

東區警區刑事部總督察張恒暉表示，根據第200章《刑事罪行條例》 ，與16歲以下女童非法性交、非禮及導致或鼓勵16歲以下女童賣淫，以及根據第579章《防止兒童色情物品條例》製作及管有兒童色情物品均屬嚴重罪行，最高刑罰是監禁3至10年。警方呼籲，家長應協助子女了解如何適當利用社交媒體結交朋友，以免墮入網絡援交陷阱，被不法份子引誘從事援交或賣淫活動。另外，家長亦要留意子女的日常行徑，特別在防疫期間，更要加倍小心留意，如果發現子女以不同藉口外出，要加以詢問及關心，有需要時及早介入。

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