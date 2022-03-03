旺角中年男酒店房內昏迷　警到場證實死亡

撰文：凌逸德
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今（3日）早8時，警方接獲油麻地吳松街92至94號一間酒店的職員報案指，有一名中年男顧客在房間內昏迷。警方及救護車接報到場，惜證實該名男子死亡 。警方正調查事件。

有人昏迷