30歲女疑山頂跳崖輕生　失蹤前曾向母親道別　救援人員今繼續搜救

山頂再發生跳崖自殺事件，昨（4日）午2時許，兩男女到警署報案，指其有自殺傾向的姓盧（30歲）女兒疑到山頂盧吉道尋死，昨晚救援人員到場搜索，並在觀景台一帶山坡尋獲女子的鞋及背囊。至今晨（5日）搜救行動仍然繼續，救援人員於山頂凌霄閣對開位置集合，據悉由於大霧暫未能出動直升機協助搜索。



據了解，盧女受情緒問題困擾約10年，過去曾有自殺傾向，她與家人同住將軍澳區。昨（4日）早上約10時，盧女向母親表示會出外行山，但未有具體交代目的地。直至中午12時許，盧母收到女兒的電話短訊，叮囑她要好好照顧自己及家人，並傳送了行山的照片，照片位置於盧吉道。盧母其後無法聯絡女兒，擔心下報警求助。

山頂跳崖自殺已非首次，2013年，16歲女生伍珍儀獨自前往山頂後杳無音訊，其後被發現伏屍山頂公園附近山坡，警方相信她跳崖自殺身亡。

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