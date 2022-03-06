大風吹倒帳篷　馬鞍山採樣站上午停開　網民：好似打風咁

第五波疫情嚴峻，每日新增確診個案由千人升至萬人，政府於多個球場搭建帳篷，設立流動採樣站。今早有網民分別張貼馬鞍山及粉嶺兩個採樣站圖片，相中帳篷倒塌，桌椅四散，其中前者貼出告示稱「大風導致地受損，本場地未能於上午開放」，及下午才重開。



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今早有網民於Facebook「馬鞍山之友」上載圖片，從高處拍得馬鞍山遊樂場流動採樣站十多個藍色帳篷倒塌，帳篷支架及白色桌椅東歪西倒，裝有物資的發泡膠四散，鐵架散落球場各處，一片狼藉。該採樣站於門外貼出告示，稱「大風導致地受損，本場地未能於上午開放」。及至下午約1時，工作人員執拾好物資，採樣站才重新開放，供市民到場進行核酸檢測採樣，而部分損壞的帳篷則被暫時放置在一旁，等待處理。

不少「馬鞍山之友」網民表示，夜間大風，更有人被風聲驚醒，「突然好大風，嘈醒咗」、「住馬鞍山，噚晚啲風聲嘈到好似打8號咁，全家都嘈到瞓唔到」，有網民指「噚晚4點幾勁大風，好似打風咁」，並貼採樣站相鄰的恆安邨夜裏狂風大作片段，樹木沙沙作響。

此外，有網民於「香港突發事故報料區」上載圖片，亦可見粉嶺聯和墟遊樂場帳篷倒場，物資散落一地。網民一方面估計是大風所致，另一方面認為資源未被好好存放，造成浪費，「庫房錢係噉玩」、「好珍貴..但可以浪費..！？香港政府大把錢」。