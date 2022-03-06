大埔女設計師揭男友殘殺心愛鸚鵡　大義滅親報警拉人

大埔一對拍拖約一個月的情侶，上周四（3日）聚會後雙雙帶醉返回女方在逸瓏灣香閨，女友醒後發現男方不辭而別，連飼養十年的鸚鵡亦神秘失蹤，她四處尋找，驚見電梯大堂殘留鸚鵡羽毛，最終在垃圾房內發現鸚鵡屍體，她翻看閉路電視始揭發男友猙獰面目，當晚鸚鵡被他掟落地慘死，女方決定為心愛鸚鵡尋回公道報警，警方以涉嫌「殘酷對待動物」將涉案男子拘捕。



心愛鸚鵡疑被扼死，逸瓏灣女子憤然報警，37歲男友涉虐畜被捕。（警方提供）

被捕男子姓葉（37歲），報稱商人；其女友姓李（39歲），居住大埔科進路21-23號逸瓏灣一單位，本身為室內設計師，兩人拍拖不足一個月，本來熱戀期及保鮮期未過，但遇上今次「殺鸚案」，兩人愛情面對前所未有考驗。據知，李女飼養該頭愛情鸚鵡已十年，感情深厚，葉男亦偶爾前來過夜，他與鸚鵡一直相安無事。

上周四（3日）晚，兩人一同去聚會，雙方都飲得醉醺醺，其後返回逸瓏灣單位，李女不勝酒力，先行入房睡覺，翌日起床，卻發現葉男已離開，鸚鵡也不知所終，她頓覺可疑四處尋找，在電梯大堂發現鸚鵡羽毛，最終發現鸚鵡被人棄屍垃圾房一個垃圾桶內，李女悲痛欲絕，翻看家中閉路電視片段，赫見恐怖一幕，男友竟將鸚鵡掟落地，並若無其事把屍體帶到垃圾房棄置。

李女不忍心愛的鸚鵡死得不明不白，大義滅親報警，上周五（4日）上午，警方接獲李女舉報，警員事後聯絡上葉男，有人在探員詰問下和盤托出，承認：「當晚飲醉咗，唔開心」，但對案發細節已不太記得。

大埔逸瓏灣一對男女情海翻波，男方更疑在盛怒之下扼死女友心愛鸚鵡，最終涉嫌虐畜被捕。（警方提供）

鸚鵡屍體由相關機構撿走檢驗，案件交由大埔警區動物罪案專隊跟進。警方表示非常重視及絕不容忍任何殘酷對待動物的案件，並重申殘酷對待動物行為是嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第三條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。

警方呼籲，不論任何原因，都不應傷害動物，並要尊重牠們的生命和權利。市民除了切勿以身試法外，亦應多加留意並舉報懷疑殘酷對待動物的案件。