青衣九旬婦進食疑鯁喉　昏迷送院不治

撰文：凌逸德
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今日（7日）下午1時許，青衣一名94歲婆婆在長安邨安泊樓家中進食期間，疑鯁喉暈倒陷入昏迷，家人發現大驚報警。老婦其後由救護車送院搶救，惜搶救無效不治，警方正調查事件。

有人昏迷