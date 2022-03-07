海富苑殺女案｜心理學家指疫下情緒問題加劇　長者受虐勿啞忍

旺角海富苑倫常案，消息指，32歲陳姓女死者受精神病困擾多年，夜不能寐，有時會襲擊70歲年邁父親。今日（7日）凌晨二人因小事爭執，其間有人以雨傘襲擊老父，七旬老翁疑不堪被打而還擊，最終用手扼死親女。心理學家指出，疫情期間很多情緒病人病情加劇，倘有精神病患者失眠更嚴重、胃口變差等問題，應盡快覆診，叮囑精神病患者家屬多留意病人的情緒變化，情況危急時應盡早求助。若長者受家人施襲虐待亦不應啞忍。



臨床心理學家鄒凱詩得悉悲劇感到難過，她表示疫情期間很多情緒病病人病情加劇，當精神疾病病人更感情緒低落、缺乏動力、胃口變差、失眠嚴重，應盡快覆診，倘有自殺念頭或有自殺計劃，甚至出現暴力行為等緊急情況，應盡早尋求協助。

鄒叮囑精神病患者家屬多留意疫情下病人的情緒變化。家人或照顧者通常「唔知點幫；幫都冇用；到底係一味遷就，定係要指出他的不是」，因此感到壓力沉重，她提醒倘發生衝突，可撥打撒瑪利亞會等熱線求助，或致電管理處，有中間人在場或能緩和衝突氣氛，若然情況危急，則可走到房間或屋外報警求助。

長者受虐通常忍讓

鄒續指，長者遇到虐待，通常會選擇忍讓，一來不希望子女承受法律後果，二來家醜不出外傳，尤其男性擔心「冇面」。雖然施襲一方事後會表現後悔，但虐老行為可能再出現，因為長者不宜啞忍，必須尋求專業人士例如社工協助。

此外，鄒指出，在精神健康服務方面人手一直不足，加上移民問題造成人才流失，問題更嚴重，疫情下病人又不敢到醫院覆診，情緒支援一直被忽視，例如臨床心理學家的治療最理想是每周見面，但實際上數個月才能見一次，耽誤病情，她冀望政府增加精神科醫生、心理學家及社康護士人手，改善服務質素，減少悲劇再生。