疫情｜7個月孕婦一家三口確診缺糧求助　社署：物資要等4至5日

第五波疫情持續肆虐，不少家居隔離的確診者控訴未獲得適切支援。《香港01》接觸到懷孕7個月的孕婦唐太，她一家四口除了同住的65歲父親暫時未染疫，夫婦兩人連同7歲女兒均確診。由於家中面臨斷糧，唐太遂於本周二（8日）致電社會福利署求助索取物資，但不得要領，僅被告知須等候4至5日，而且「一旦送物資的司機確診，就不能安排物資運送」。她大感淒涼與無助，在無計可施下幸得朋友伸出援手。記者正向社署查詢派送物資的安排。



懷孕7個月的唐太一家居於將軍澳，所住大廈於本月3日被當局圍封強檢，丈夫於同日出現發燒等病徵，但苦等5日後，直至本周二（8日）才收到衞生署訊息通知正式確診。唐太亦相繼染病，於7日晚上同樣發燒，經快速檢測後證實結果呈陽性，至翌日清晨她病情更一度惡化，出現氣促、血壓低、呼吸困難等，最終致電召喚救護車，等待半小時始獲送往醫院急症室。其後醫生為她照心電圖，診斷她心跳過快，惟因懷孕關係，未能進行肺部X光，腹中的嬰兒心跳維持正常，不過出現胎動，需要密切留意，最後醫生處方藥物讓她自行回家。

確診孕婦轟政府欠支援：「令確診者感無助同淒涼」

居家隔離期間，唐太批評政府的指引和支援嚴重不足，一方面其家人陸續確診，自己病徵一度惡化需入院求醫，無奈折騰一番後，又發現家中糧食短缺，急需求援。她從早前確診的鄰居得知，可透過致電「居安抗疫」 熱線1833019聯絡社署，取得日常用品及物資，遂於本周二致電，其間等待約10分鐘後才接通電話，人員連番向她查問家中確診人數、何時開始確診、有否在衛生署網站呈報等資料後，始將電話轉接至社署接聽。

唐太引述社署一方回應稱，「至少須等待4至5日，才能送上物資」，另一方面也沒有「寫包單」，揚言「一旦送物資的司機確診，就不能安排物資運送」。唐太大感無奈，坦言「政府安排令確診者感無助同淒涼」；結果她要找居住附近相熟的朋友幫忙，購買食物送至家外門口，以解決燃眉之急。

被問到會否希望入住隔離設施？唐太直言不想入住，擔心隔離營人手不足，未能得到妥善照顧。她說：「之前新聞報導竹篙灣隔離營嘅情況，姑娘人手太少，電話好難打通，萬一入到去肚入面嘅BB有動作，一時半刻冇任何人可以支援到我」；加上家中仍有7歲女兒要照顧，一旦女兒出現病情惡化，也可以迅速到附近醫院急症室求醫 。至今，唐太一家仍未接獲政府派發的抗疫包。

曾任社區隔離設施醫護 直斥政府安排混亂

原來唐太之前在亞博隔離營從事前線工作，她以自僱形式任職保健員，但由於懷有身孕，遂於去年11月辭職安胎。而唐太的媽媽、表妹等多名家庭成員同樣任職醫護，但因現時須在社區隔離設施工作，亦無法支援她。作為曾經站在前線的抗疫人員，她明白疫情來得突然，「爆得太厲害，理解一下子（政府）未必處理到咁多嘢」，但她不滿政府抗疫已長達2年多，仍然處理得一塌糊塗，「（應該） 要時刻準備好，唔係殺到嚟先做功夫，咁就真係遲咗同會太混亂」。

她又斥責政府，「前線人員做衝鋒，但後備支援樣樣都跟唔足，只會加重負擔畀最前線」；盼望政府指引變得清晰簡單，安排上可以盡快幫助市民解決眼前困境。