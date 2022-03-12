發泡膠箱堆積如山　區區湧現白山丘　居民飽受火警播毒雙威脅

疫情持續嚴峻，中港兩地運輸大受影響，無數發泡膠箱「滯留」香港，無法送返內地，本港多區街邊近日發泡膠箱堆積如山，嚴重阻塞道路及構成衛生問題外，甚至變成都市炸彈，前日(10日)貨櫃碼頭南路就發生發泡膠箱大火，刺鼻黑煙直捲半空，幸沒造成傷亡。有區議員表示，大量發泡膠箱如小山丘般棄置路邊會危害市民安全，促政府盡快與中央政府商討，解決發泡膠箱氾濫成災問題。



元朗、葵涌路邊發泡膠堆積如山

有網民在社交媒體發布照片，指於元朗建翔街一帶有大量發泡膠箱堆積在馬路旁的花槽石壆上，晚間甚至有人把發泡膠箱放在馬路上，嚴重影響駕駛人士安全。有網民提到，若發泡膠箱無法送回內地處理，希望有人能夠把發泡膠箱回收，不要把它們當垃圾隨處棄置。

同一時間，葵涌亦出現相同情況，葵青區區議員梁志成表示，近日葵涌光輝圍遊樂場一帶有大量發泡膠箱堆積，食環署接獲投訴後安排外判搬走，惟路邊發泡膠箱問題仍然嚴重。他指出，除了影響市容，衛生也堪憂，加上因為發泡膠屬易燃物料，倘有人不慎留下火種，隨時發生火警，殃及市民性命及財產。

雖然梁志成曾經與食環署商討解決方案，但他認為需要各部門合力才能解決問題。梁志成又說，若當局擔心發泡膠箱會帶有病毒，成為傳播鏈，可以預先為發泡膠箱進行消毒，然後再安排送回內地重用，使發泡膠箱可以循環再用，無須成為垃圾送往堆填區。梁促政府不要只顧防疫，亦要關心民生，盡快與中央政府相關部門溝通，減少大量發泡膠箱堆積帶來的潛在風險。

九龍果菜同業會有限公司（香港）副理事長張志祥表示，放置蔬菜發泡膠箱與水果發泡膠箱的處理方法各異，裝蔬菜的發泡膠箱會運送回大陸處理，而水果的則會直接當成垃圾運送到堆填區，不會作回收。

區區發泡膠箱為患，前日一宗火警更敲響警鐘，本周四（10日）上午10時許，葵涌七號貨櫃碼頭有一批擺放在路邊的發泡膠箱起火，火勢猛烈，大量濃煙席捲半空，事件中無人受傷，調查相信有人不慎留下未熄煙蒂所致。