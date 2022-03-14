青衣小巴女乘客跌倒　司機疑回望致撞車起火　乘客倉皇逃生4人傷

青衣有專線小巴撞車後起火，意外除了導致4人受傷，亦令小巴及2輛電單車燒剩車架。現場消息指，意外源於一場車廂內的事故，當時小巴從青衣站開出後，在過彎位時有女乘客失平衡兩度墮地，司機疑回頭查看情況時，小巴失去控制直撞橋躉，兩部停泊橋躉旁的電單車亦被夾在中間。小巴車頭隨即著火，兩次傳出爆炸巨響，火勢迅即向車廂及電單車蔓延，車上乘客慌忙從尾門逃生，同時協助將一名暈倒車內的女乘客抬離起火車廂。事件中4人受傷，小巴及兩部電單車被燒毀，另有3輛電單車被波及，損毀較輕微。



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事發於今（14日）下午3時許，現場消息指，當時312路線專線小巴由青衣站開出往梨木樹，車上有3女1男乘客、1名駕車小巴司機及1名跟車司機。小巴甫開出站頭便轉左彎，在司機沒有為意之際，一名坐在右排第二行座位的女乘客疑失平衡墮地，小巴繼續前行20米後再轉右彎，該名女乘客尚未站穩，又再跌一跌，此時司機疑回望查看其情況，未料到小巴便失控撞往天橋橋躉，繼而起火冒煙，火勢一發不可收拾。有兩輛停泊在橋躉旁的電單車被夾在小巴車頭前方，同遭火舌吞噬。另有3輛停泊附近的電單車亦遭到波及。

當時車上乘客見狀，全部人緊急逃離車廂，多人報警求助。消防接報後，派出一隊煙帽隊及出動一條喉灌救。事件中初步有3女1男傷者，當中一名女子嘴部流血、一名老婦手部受傷，亦有一名男子報稱感疼痛。4名傷者中，2人在現場等待救援，2人則自行求醫。警方初步調查後，相信小巴曾發生交通意外，其後冒煙起火。

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網上影片可見，當時小巴車頭最先起火，車廂內仍有多名乘客，部分人立即從車尾的逃生門逃生，亦有人須由其他熱心市民協助抬離現場。不少居於青衣的網民皆見青衣城附近冒出大量濃煙，更清楚聽到有爆炸巨響。

據事發時身在小巴的女乘客李小姐指，小巴起火後，其中一男乘客就踢開尾門讓大家下車。她形容意外發生迅速，「都很快，一開車唔使一分鐘就撞成咁樣。」她又指，另一名中年女乘客在車禍後暈倒，暈在其正前方，其他乘客拍打叫喚也無法將她喚醒，只好將她扶起，並抬離小巴，該名女乘客嘴唇流血，其他熱心市民為其初步治理傷口。

李小姐續指，眾人下車後，目睹火舌由車頭燒至車尾，更傳出兩次爆炸聲，「初初起小小火，後尾大家（在車上）整理緊時，見到啲火開始大，後尾嘭嘭聲個個走晒落車。」