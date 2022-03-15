深水埗、荃灣兩老翁一度失蹤　已平安回家

3月16日更新：彭紹棠昨日（15日）晚上在青衣長宏邨被尋回，他沒有受傷，案件沒有可疑。而陳春平今日（16日）上午自行返回住所，他同樣沒有受傷，案件沒有可疑。

深水埗及荃灣分別有老翁失蹤。89歲彭紹棠周一（14日）下午離開深水埗澤安邨住所後失蹤，另外74歲男子陳春平周一（14日）上午離開荃灣蕙荃路住所後亦去向未明。警方周二（15日）呼籲市民提供兩人的消息。



彭伯身高約1.6米，體重約80公斤，肥身材，方面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿黑色外套、淺色長褲、深色鞋及攜有一個黑色斜孭袋。而陳翁則身高約1.6米，體重約75公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄灰白短髮。他最後露面時身穿淺灰色長袖衫、深色長褲、波鞋及攜有一個橙色背包。

兩名事主的家人已報警。市民如有彭伯的消息或曾見過他，可致電3661 8036或9020 6542，或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

至於有陳翁消息的市民，則可致電3661 1174或6674 8459，或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk聯絡新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。