大帽山Tesla逆線爬頭撞毀路牌剷草叢　23歲男司機涉危駕被捕

大帽山昨晚（15日）發生交通意外，一輛Tesla私家車懷疑失控撞毀「大帽山郊野公園」標誌木牌並鏟向草叢，男司機及乘客受輕傷。網上流傳車Cam片段拍得涉事私家車事前疑曾無視對頭車逆線爬頭，其後失控撞毀路牌，警方經調查後今日以涉嫌危險駕駛拘捕該名23歲男司機。而被撞毀路牌，至今日(16日)傍晚仍未整理，繼續圍封。



被撞毀「大帽山郊野公園」標誌木牌至今日傍晚仍然圍封。（林振華攝）

警方表示昨晚約10時許接報，一輛私家車高速沿荃錦公路往荃灣方向行駛，其間逆線爬頭，情況險象環生，及後該輛私家車失控鏟向路旁草叢並撞毀上址路牌及交通標誌，車上司機及乘客均受輕傷，清醒送院治理。警方經調查後今早拘捕涉案23歲男司機涉嫌危險駕駛。

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警方嚴厲譴責違例司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，更是引致嚴重交通意外的主要原因，警方表示必定嚴正執法，絕不姑息。警方又呼籲市民如目擊意外經過，或有任何與案有關的資料提供，請立即致電36611710與新界南交通部意外調查組聯絡。警方又呼籲道路使用者應時刻保持警覺及留意路面情況，確保道路安全及避免發生交通意外。

任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。