5人流水式包裝抗疫物資惹熱議　民政署：模擬演示理順細節

本港第五波新冠疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥日前表示計劃本月內向全港市民派發抗疫物資包，昨日（22日）Facebook專頁「公務員secrets」上載一段31秒的短片，直擊至少8人「流水式」包裝抗疫物資包，專頁表示：「原來抗疫物資係咁誕生」。片段曝光後，不少網民留言質疑包裝效率低，將一個人的分作量分攤多人，亦有人形容抗疫包經過「咁多對手」，恐增加染疫風險。民政事務總署回覆《香港01》查詢表示，該影片為整理物資包流程的模擬演示，目的為理順包裝過程的細節，為向全港住戶廣泛派發「防疫服務包」作充分準備。



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「公務員secrets」的片段中，包裝抗疫物資包的5人團隊坐在一張長枱前，第一人負責將白色膠袋打開，再左傳至第二個人放入4盒白色盒裝物資，如此類推，第三個人放入2盒連花清瘟膠囊，第四人亦放入2包物資，第五人則貌似負責檢查整個膠袋物資是否齊全，再放入一張單張後將膠袋打結，並放入紙皮箱內。此外，5人團隊後面有一名女子在監察「流水式」包裝過程，另有兩人在不斷為5人團隊補充物資，即整個過程至少涉及8名人員。

片段引起網民熱議，至少已有過千留言。有網民質疑相關人員的包裝效率，直言：「眼見掂個袋貨嘅都7個人，分開7個人自己執一袋，我唔X信會慢得咁囉。」、「扮有輸送帶？那個天才想出來的？」、「依家明唔明d行政費點解咁X貴」。亦有網民表示多人觸摸過抗疫物資包，恐有衛生問題，「手套都無」、「經過咁多對手，增加染疫風險」。不少人更分析團隊各人的工作量，「做第一個位好爽，推個袋過隔離位咋」，「後面橋埋雙手仲辛苦」。但更多人是羨慕這個職位，紛紛詢問政府是否仍聘請相關職位，「出晒名嘅效率比我做到退休都制呀」、「我想申請做呢啲職位」、「仲請唔請人」。

民政事務總署回覆《香港01》查詢時表示，該影片為整理物資包流程的模擬演示，目的為理順包裝過程的細節，為向全港住戶廣泛派發「防疫服務包」作充分準備。