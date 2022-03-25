香港仔漁民上船「逆隔離」　油價上升嘆開支增：疫情幾時先過？

沉重的3月，香港經歷第五波疫情高峰，市民搶過物資、強檢過，甚至確診過。雖然確診數字回落，香港仔的漁民不敢鬆懈，帶同健康的金孫離開岸上住宅到漁船「逆隔離」。生活枯燥比作業辛苦更難捱，俄烏戰爭令油價翻倍，平日慳油慳電，船上隔離生活非想像中寫意。



龍哥是不折不扣的水上人，但十多日的船上隔離經歷令他叫苦，因為不知疫情何時完結可以上岸。（蔡正邦攝）

「都唔知瞓到幾時，萬一成年喺度瞓點得呀？好辛苦喎。幾時先得過呀個疫情，係辛苦呢樣嘢。」香港仔漁民龍哥和太太攜同兩名分別兩歲和7歲的孫子孫女，疫情下由岸上搬返圍網船「逆隔離」已經十數日。

俄烏戰爭令油價翻倍，如果起動引擎供電，一小時花費百元。龍哥說，香港疫情嚴峻，內地防疫政策收緊，無法聘用內地船員作業，年邁夫婦難以運作，變相失去生計。「千幾蚊桶油，一日燒幾百蚊油，無入息，好困難㗎喎。」為了節省船上生活開支，龍哥日間利用陽光，夜晚開啟太陽能燈照明，煮飯、洗衫後就睡覺。

兒子為口奔馳四出工作，為了乖孫和自己的健康，龍哥唯有在船上自我隔離，避免染疫。但出海打漁也不及隔離生活辛苦，每日照顧兩名金孫外，就只有在船上踱步渡日，或者睡覺，也不知何時疫情緩和，可以放心上岸正常生活。7歲孫女擔心染疫生病，但坦言船上生活很悶，希望可以盡早回家和上學。

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漁民聯會義工送物資支援漁民家庭

周日（22日）漁民聯會義工為龍哥送上物資，一行逾十人在香港仔漁市場田灣入口對開碼頭出發，乘搭駁船到龍哥長達34米長的圍網船上送暖。義工團去年年尾開始籌組，原先只得數人，主要替漁民填表申請政府資助等。後來第五波疫情爆發，漁民、漁民家人陸續中招求救。當時物資匱乏，缺乏快測包、缺糧、缺口罩。義工四處張羅，除了常見的物資支援，更聯絡上漁民捐贈魚類。他們將搜集到的魚冰鮮，再送到市民手中。有一段時間供港蔬菜因疫情受阻，他們又找來本地有機蔬果，贈予有需要人士。聯會更會為漁船噴霧消毒塗層。

如今義工團已有過百名成員，當中包括新冠肺炎康復者。他們確診時得到義工送上物資，康復後積極支援隔離的漁民、老人院，甚至跨區上門派送生活用品甚至冰鮮魚。至今幫助400間老人院暝超過600個家庭，而且不局限於香港仔一帶，更會船運物資到長洲等地方。羅洛彤是其中一位。

康復者感激義工協助渡過困難期 積極參與送暖活動

阿彤表示確診隔離期間經歷情緒低落，「望住條街唔落得去，都覺得好慘。嗰陣係最凍嗰幾日，得十度嗰幾日，覺得喺屋企都陰陰涼涼咁，覺得同外界斷咗接觸咁有時。」家中儲糧已經吃盡，本來擔心義工安全不敢麻煩，但盛情難卻，最終在義工協助下順利渡過隔離期。她對此非常感動：「漁農呢個大家庭，直情係好似親人咁，佢地係無私奉獻咁去幫你手，連嬰兒夠唔夠奶粉夠唔夠尿片都關照埋。」正因如此，她康復後積極在前線派物資，亦參與熱線接聽電話分享康復經驗，安慰其他隔離人士最重要保持心境愉快，就會加快復元。

香港漁民團體聯會漁農抗疫義工隊召集人陳博智表示，接觸到很多徬徨無助的老人院，部份因為資訊不靈通而胡思亂想，「好多唔知咩事，醫生叫佢自我隔離，就自己諗唔好外出咁就唔出屋企，乾脆唔好落床。」抗疫對長者造成壓力，義工除了送上物資外，更重要是情緒支援，告知正確資訊、互相關心，「其實捱得過嘅，最緊要就係唔好放棄。」