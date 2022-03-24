珍惜生命｜青衣南橋20歲男子墮海昏迷　貨櫃碼頭對開救起送院不治

今（24日）晨近7時，警方接獲一名晨運客在葵青路報案，指今早晨運時在近青衣南橋位置聽到一聲巨響，查看時發現有一名男子在水面上，惟其後失去蹤影，懷疑有人跳橋墮海所以報警求助。

警方及消防到場搜索，至早上8時許，消防員在青衣航運路近9號貨櫃碼頭對開，救起相信是早前墮海的20歲姓馮男事主，他昏迷被送往仁濟醫院搶救，惜最終不治死亡。警方於現場有檢獲遺書，男事主死因有待驗屍後確定，據悉他生前因金錢問題不開心。



+ 6

墮海男子姓馮(20歲)，消息指，馮開公司售賣金魚，較早前曾傳訊息給家人，內容透露因欠債問題而輕生。

清晨接報有人墮海後，警方及消防到場調查，消防派出一艘滅火輪及一艘潛水支援船搜索該名墮海人士，警方到橋上調查，發現遺有些個人物品，包括背包、耳機及眼鏡，旁邊亦有一枝酒。案件仍在調查中。離晨運客報案相距接近一個半小時後，警方再接報指有一名昏迷男子在青衣航運路9號貨櫃碼頭位置，其後證實為同一男子。警方初步相信是從青衣南橋墮海後飄到貨櫃碼頭位置，該名男子被送往仁濟醫院搶救，惜在早上約9時20分證實不治。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288