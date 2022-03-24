大坑龍濤苑法團涉拖欠200萬裝修費　工程公司抗議5小時再危坐

位於大坑浣紗街的屋苑龍濤苑，去年9月起進行天台維修工程，工程於1月完成後，屋苑法團疑一直未繳付餘款，建築公司今日（24日）於屋苑外拉起橫額抗議，負責人控訴屋苑法團一直以不同藉口拖延約200萬元尾數，20多名員工「有汗出無糧出」。

至晚上9時許，其中兩名工人突然於屋苑1樓外一個簷蓬頂危坐，消防人員及警方接報到場處理，並於地面打開氣墊戒備。擾攘約1小時後，消防員於平台勸喻兩名男子返回安全位置。



晚上9時許，其中兩名工人突然於屋苑1樓外一個簷蓬頂危坐。（讀者提供）

建築公司樹深建築工程一行約10人今午4時許到龍濤苑，經理鄭先生指，大廈天台防漏及隔熱維修工程由去年9月開始，至1月30日完結，樹深於1月21日已向法團發出糧單，及後於2月及3月亦再次發出追糧通知信，但至今除了第一期工程款項，其餘款項一直拖欠至今天仍未繳付，總數約200萬元，有20多名員工未能出糧。

工程公司今午於屋苑出口外拉起橫額及張貼標語，控訴「法團唔找數，有汗出無糧出」。（陳傲淇攝）

鄭先生又指，公司曾與法團代表開會追討工程薪金，但法團委員曾以不同理由推搪，包括銀行未能開票、法團資金不足等。眾人今午於屋苑出口外拉起橫額及張貼標語，控訴「法團唔找數，有汗出無糧出」。約10分鐘後屋苑管理處報警，有警員到場了解，又警告抗議人士勿違法限聚令，鄭先生等人希望有法團代表能出現並即場簽發支票，惟過程中暫未見有法團代表現身。

經理戚先生指，如果仍未收到回應將於下周一向法團發律師信。（陳傲淇攝）

公司另一名經理戚先生指，疫情期間公司沒有工開，惟一直向法團詢問，對方亦僅表示「開唔到會」，又曾經聲稱天台於在雨天仍有滲水，惟戚先生再親自到場檢查及詢問，住戶均表示並沒有滲水，「宜家公司都無嘢做，唯有叫啲工人過嚟（抗議），無辦法」，希望對方能給予交代，如果仍未收到回應，將於下周一向法團發律師信。戚先生又表示自己經營裝修生意20多年亦未試過被拖糧，自己於農曆新年前已先墊支出糧予員工，嘆言「將心比心，過年都唔（出糧）畀人，點同你做嘢？」

房協為業主之一：將要求法團妥善跟進

房協發言人回覆查詢時表示，房協是龍濤苑的其中一名業主，並沒有參與其管理事宜。房協又表示十分關注事件中的追討工程費事宜，將會要求法團妥善跟進。

期間一名龍濤苑一期街坊李先生為建築公司抱不平，他表示據他所知大部份業主已付款予法團，惟法團一直未向建築公司找數，直斥法團「無良」。