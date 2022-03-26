複雜結構精心掩飾　變壓器藏1.1億元可卡因　海關拘3人

販毒集團利用大型油壓式變壓器的複雜結構作掩飾，配以多種精細的收藏手法由哥斯達黎加偷運大量可卡因到港，以逃避執法人員的檢查。香港海關人員最終用了10小時才打開變壓器，檢獲共120公斤可卡因，總值達1.1億港元。海關亦發現販毒集團心思細密，骨幹人士未曾出現，一直遙控多間物流公司，不斷轉換收藏地點，耗時超過20日才收貨。行動中，海關拘捕14歲及15歲男學生，以及49歲物流公司女職員。人員相信兩名男子受黑社會操控，這批毒品相信是供應本地市場。



海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘（左）及海關毒品調查科毒品調查課監督李嘉明（右）交代案情。（黃偉民攝）

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海關毒品調查科毒品調查課監督李嘉明交代案情指，香港海關與海外執法機關交流情報及作風險評估，揀選和查驗一個由哥斯達黎加抵港，報稱載有電力變壓器的海運貨櫃。貨櫃於2月26日抵港，海關毒品調查科與港口及海域科人員聯合行動，人員用X光機檢查變壓器，影像顯示變壓器內有不同組件，但有部份組件傾斜，引起海關人員懷疑，故決定打開變壓器深入調查。

由於變壓器體積龐大，材料堅固，封口以100粒螺絲鎖住，人員耗時打開封口後，發現一個載滿油的油缸，難以檢查變壓器底部，故需要將油缸共750公升的油抽出，其後更發現有金屬鐵板覆蓋著靈件，無法看到變壓器內部結構，人員再花時間切割鐵板。打開鐵板後，發現內有10個鐵箱，每個鐵箱以鉛板蓋住，並有銅絲捆綁鐵箱。人員鋸開鐵箱調查，終發現每個鐵箱內有10塊、每塊1.2公斤重的懷疑可卡因。行動中，海關檢獲共100塊磚狀懷疑可卡因毒品，重量達120公斤，市值1.1億港元。

李嘉明形容販毒集團花盡心思，利用油壓式變壓器的複雜結構、材料堅固性，以及重殼式手法一層層將毒品包住，收藏手法非常精細，試圖令毒品不會被X光機發現。而且集團亦將變壓器入滿油，希望盡量將變壓器呈現眼前，增加執法人員檢查的難度。海關共耗費10小時才發現這批毒品。

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海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘指，案件由毒品調查科接手後，隨即展開監控遞送行動，人員將變壓器包裝還原，放入原本的貨櫃，再不動聲色送回貨櫃碼頭，並全天候24小監控。其後有一間物流公司到場收取貨櫃，並將貨櫃先放在天水圍一個物流場約兩星期，再轉到上水古洞一間物流公司，該公司拆櫃後將變壓器放在貨倉存放約一星期。物流公司於3月24日按指示將變壓器送到新田一個空地，其後有2名男子到場簽收貨物，埋伏人員見時機成熟，當場拘捕兩名男子，分別14歲及15歲，報稱是學生。3月25日在葵涌再拘捕一名49歲物流公司女職員。

陳紹裘指，販毒集團心思細密，行事小心又有耐性，骨幹人士未曾出現，但一直利用香港物流的方便，遙控多間物流公司，不斷轉換收藏地點，直到他們覺得安全後收貨，耗時超過20日。兩名被捕男子已被暫控一項企圖販運危險藥物罪名，將於星期一（28日）在粉嶺裁判法院提堂。 被捕女子則被扣查。

海關毒品調查科毒品調查課監督李嘉明（左）及海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘（右）交代案情。（黃偉民攝）

李嘉明指，今年1月至3月海關共檢獲982公斤毒品，對比去年的516公斤，上升達9成。而可卡因檢獲數量則由去年首3個月有179公斤，上升至今年首3個月307公斤，升幅達7成。海關相信販毒集團看準疫情時機，改變販毒手法，利用空運及海運將大量毒品偷運來港，以圖蒙混過關。海關人員會在支持抗疫同時，仍然繼續緊守崗位，適時採取行動打擊跨境販毒活動，從源頭搗截毒品流入市場。

李嘉明又指，近年21歲以下涉及毒品罪案被海關拘捕的人數有上升趨勢，由2020年34人，上升到2021年50人，升幅達5成。他提醒青少年人不要貪圖報酬，參與販毒活動。而疫情停課期間，家長亦要留意子女不要誤交損友。