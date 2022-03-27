一家三口太子買飲品　疑女兒意外撞到兩惡男　父遭圍毆受傷

旺角發生刑事恐嚇及襲擊案件。今（27日）晚上6時許，一家三口在太子通菜街一間店舖排隊購買飲品時，疑4歲女兒意外撞到兩名男子，對方竟發難與男事主口角爭執，其間更出言恐嚇事主，指「會搵人打你」，並即場向事主拳打腳踢施襲。事主一度被對方打至跌倒地上，但兩名兇徒仍不肯罷休，繼續施襲，其後逃去。警方正追緝兩名兇徒歸案。



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現場是通菜街158a地下的幸福堂飲品店，據了解，當時33歲姓黃男事主偕太太與4歲女兒，正排隊購買飲品，豈料其間女童意外撞到兩名男子，黃被對方襲擊。目擊的店員講述當時情況，指事發於今日傍晚約6時許，打人的兩名男子與事主先是口角，繼而動武。兩名兇徒得手後往旺角道行人天橋方向逃走，有街坊報警，事後警員亦趕到現場調查。

有市民拍下兇徒施襲過程並放上網，從網上片段所見，兩名兇徒最初在幸福堂外、近一間韓國食品店門外與男事主拉扯，隨即向事主拳打腳踢施襲，其中一人更起膝撞向事主腹部。男事主被打至跌在韓國食品店門口，但兩名兇徒仍未罷休，仍繼續向男事主揮拳施襲。

兩名兇徒經一輪施襲後一度欲離開，惟男事主拉着其中一人不讓其逃去，兇徒於是又再拳打男事主。現場韓國食品店職員見狀，一度拉閘暫停營業。有在旁途人不恥兇徒打人，一度出言阻止，卻被兇徒喝罵：「係咪多事呀？」男事主與兩名兇徒一直糾纏，現場一度有人大叫：「唔好畀佢走，唔該！」其間男事主一直扯着其中一名兇徒的上衣不放，最後該名兇徒脫去上衣狀甚狼狽，與另一兇徒雙雙逃離現場。

事後警員接報到場，經調查後正追緝兩名年約30至40歲的男子，兩人身穿黑衫黑褲，相信事件因排隊問題引起，涉案的兩名兇徒除了襲擊男事主，亦曾恐嚇男事主，向男事主聲稱：「會搵人打你」。

警方表示，傷者姓黃，33歲；疑人為兩名年齡介乎30至40歲男子，身高約1.6至1.7米，案發時身穿黑色外套、黑色長褲及戴深色口罩。據報，黃及兩名疑人，在弼街及通菜街交界懷疑因瑣事爭執，其後兩人疑人懷疑以手襲擊黃男。警員接報到場，經初步調查，案件列「襲擊致造成實際身體傷害」，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。黃男額頭、頸及腳受傷，拒絕送院治理。