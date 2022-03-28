半月兩宗│落馬洲方艙醫院水煲床褥沾糞便　37歲女子涉刑毀被捕

政府的隔離設施半個月內第二次遭人惡意破壞。一名清潔工昨日（27）清潔落馬洲方艙醫院一單位時，發現單位內水煲、床褥及地板留有疑似糞便痕跡。警方經調查後，今日（28日）在上水區以涉嫌刑事毀壞，拘捕一名37歲女子。



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案發於昨日下午，一名清潔工在落馬洲方艙醫院一單位內進行清潔時，發現單位內水煲、床褥及地板留有疑似糞便痕跡，衞生情況十分惡劣，於是報案。警方接報到場，經深入調查後，鎖定一名曾被安排入住有關單位的女子，並於今日下午掩至上水彩園邨一單位，拘捕37歲姓陳的本地女子，她涉嫌刑事毀壞，正被扣留調查，案件交由邊界警區刑事調查隊跟進。

女子涉刑事毀壞被捕。(警方圖片)

今次已非首次有隔離設施遭破壞。政府早前徵用包括粉嶺皇后山邨等公屋用作隔離設施，惟本月16日，皇后山邨皇溢樓有單位疑遭入住人士惡意破壞，屋內滿地廁紙及食物殘渣，牆壁及天花更疑被塗抹糞便污迹，事件曝光後令網民譁然。警方調查後在翌日於元朗拘捕一名27歲姓馮男子，他曾於本月12日入營，至15日離開。被捕男子獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。

早前皇后山邨隔離單位遭惡意破壞↓

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警方呼籲隔離人士使用設施時應保持環境清潔，避免破壞公共設施及影響其他正在隔離人士。警方重申，任何人如無合理辯解而摧毁或損壞他人財產，即屬犯罪，最高可判處監禁10年。