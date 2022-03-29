勝和敏姐荃灣曬馬追數　債仔甩底　15人被警拘捕兼票控

黑幫疑因「麻雀數」糾紛，今日（29日）相約於荃灣講數，惟其中一方突然甩底，警方埋伏並拘捕和勝和成員等15人涉嫌非法集結。據了解，一名和勝和活躍於南邊圍的黑道中人「敏姐」，早前與另一黑幫勝義堂一名成員打麻將，對方輸錢欠下「敏姐」約70萬元。至今日「敏姐」與同門「大鬼」等十多人，原定相約對方前來講數，惟對方卻突然失約，「敏姐」等人白等一場，卻突然被埋伏的警員大舉包圍，齊齊落網兼被票控違反限聚令。



警方表示今午約4時接獲線報，指有人懷疑因金錢糾紛醞釀衝突，並相約在同日下午於荃灣一帶見面。警方高度關注事件。新界南總區反三合會行動組隨即聯同荃灣警區反三合會行動組、新界南總區機動部隊及衝鋒隊人員在荃灣香車街一帶展開埋伏行動，並於下午約5時10分在上址拘捕14男1女，年齡介乎17至63歲，涉嫌非法集結，並向他們發出《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）定額罰款通知書。所有被捕人士現正被扣留調查。

警員亦搜查附近3輛私家車，初步沒有檢獲武器或違禁品。案件現交由新界南總區反三合會行動組跟進。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方重申，根據香港法例第245章《公安條例》，非法集結屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁五年。警方會繼續透過情報蒐集打擊三合會活動以及一切相關之非法行為。警方亦呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。