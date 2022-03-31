IG現「舊幣收藏家」騙局兩街坊險中招　區議員：別妄想一幣值千金

騙徒手法層出不窮，近年在社交平台上，出現不少自稱海外貨幣收藏家，聲稱收購香港舊鈔、每張可兌換高達數千元以作招徠，惟至最終付款階段，卻會先要求賣家先存入過萬元的款項，以啟動其所指定的銀行帳戶，當「得手」後隨即消聲匿跡。

大埔區議員劉勇威表示，一周內收到兩名街坊指遇到一名自稱貨幣收藏家騙徒，幸在「過數」前向他求助，最終力保不失，他嘆言「所謂舊幣仍在香港市面流通，真的會認為你手中的一幣值數千元嗎？貪字永遠都是得個貧。」



近年，網上出現不少自稱來自海外的貨幣收藏家，聲稱希望收購舊版的香港紙幣及硬幣，並在社交平台Instagram 上開設帳號，配以一幅外國人頭像，聲稱願意以高價收取雖不常見、但仍在本港流通的硬幣及紙幣，其後就不斷透過漁翁散網的方式「私訊」網民，或待查詢交易詳情的網民自動「上釣」受騙。

大埔區議員劉勇威今日（31日）接受《香港01》記者訪問時表示，在其所屬的舊墟及太湖選區內，一星期間已接獲兩名50多歲男街坊通報，指不約而同地收到同一個名為「HK Old money buyer」的Instagram 用戶私訊，自稱來自美國的舊貨幣收藏家，希望得到2000年前發行的香港貨幣，更聲稱能以港幣4,700元及6,000元，購買每顆硬幣及紙幣，而在該帳號中，亦曾發帖指過往成功交易超過港幣15萬元。

待兩街坊「上釣」再作查詢時，為增加交易的可信程度，騙徒再會用議價的方式進行談判，劉勇威坦言「當你認為自己手中一個舊貨幣可以值數千元，故令街坊以為一袋舊硬幣可以賺數十萬是相當容易的事」，最終兩筆交易的金額都高達10多萬港元，惟騙徒其後要求兩名街坊，需分別存入約1萬及約2萬元以開啟其指定的「入數」銀行帳戶。幸而兩人最終亦未有上當。

兩名街坊懷疑遇騙，隨即向當區區議員劉勇威求助。（劉勇威Facebook專頁圖片）

劉勇威續指，以往亦不曾收到街坊求助，指懷疑遇上社交平台上相關的舊貨幣交易騙局，但對今次在一星期內收到兩宗街坊報料，並懷疑由同一騙徒所包辦理的騙案求助，就表示相當震驚，而他又亦語重心長慨嘆，「買家要求賣家會先入錢，正常人冷靜想想也覺得不妥吧」。他又指其所屬選區的私人樓宇甚多，街坊多屬中產人士，一般都有一定積蓄，但由於疫情下，其中一名險些受騙的街坊就因僱主強迫放無薪假期而停工，導致其一段時間已沒有收入，故長期留在家中百無聊賴下才險墮騙局，他又指相信所有騙局都全因一個「貪」字。