秀茂坪男子倒斃家中　驗屍確定死因

撰文：凌逸德
出版：更新：

今日（1日）上午11時許，警方接獲一名女子報案指，其50餘歲兒子在秀茂坪曉光街曉晴閣的寓所暈倒昏迷。救護人員接報到場，當場證實已死亡，毋須送院，由仵工移送殮房，稍後將安排驗屍確定死因。

有人昏迷
你可能感興趣