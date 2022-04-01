火場曝光│廟街劏房疑電動滑板車短路起火4人傷　單位滿目瘡痍

油麻地廟街成安大廈今日（1日）早上發生火警，初步調查懷疑一輛電動滑板車電池短路引致火警，6樓起火單位一對夫婦背部燒傷，另外同層一對情侶於爬窗逃生時，墮下1樓平台受傷，至中午四人傷勢分別為兩人危殆及兩人嚴重。

起火單位為一間劏房，現場可見單位付之一炬，屋內門窗及家具均嚴重焚毀，而屋外走廊及天花牆壁亦被燻黑。



單位付之一炬，屋內門窗及家具均嚴重焚毀。（陳浩然攝）

+ 1

記者前往起火單位現場了解，大廈一梯兩伙並設有電梯，而起火單位為一間劏房，現場所見單位滿目瘡痍，屋內門窗及鐵架、木櫃等家具均嚴重焚毀。而於劏房單位外的走廊及天花牆壁亦被燻黑，電掣及外露的電線亦被燒毀。而於走廊及樓梯，被放置木梯、垃圾桶及紙皮箱等物品，又貼有告示警告住戶切勿阻塞走火通道。

警方檢走懷疑短路起火的電動滑板車。

+ 1

事發今早7時35分，涉事為於6樓的劏房單位發生火警，一對住於6樓的情侶疑爬出窗外逃生，他們由6樓墮地受傷，其中42歲姓鍾女子倒臥後巷1樓簷篷，右手及右腳骨折一度昏迷，由消防救出送院後恢復知覺，其35歲姓陳男友則背部擦傷清醒送院。另外一對夫婦於起火單位逃生，34歲姓羅丈夫及其40歲姓盧妻子均燒傷背部，他們由救護車送院治理，另外約37名住戶疏散。至今日中午，盧女及陳男情況危殆，另外兩人嚴重。