聯和墟食肆兩遭淋油　疑被財仔追錯數　負責人：我覺得自己好慘

粉嶺聯和墟聯盛街28號地下一間食肆，今（3日）晨5時許，63歲姓吳女職員上班，發現鐵閘被潑沐紅油，於是通知52歲姓張女負責人報案。警方接報到場調查，油漬約3米乘3米，該食肆於凌晨12時許收舖，賊人趁夜闌人靜犯案，據報該食肆上月初亦被人淋油，案件列刑事毀壞，交由大埔警區刑事調查隊跟進。負責人受訪稱無欠債、無結怨，懷疑財務公司追錯數，呼籲附近泊車人士提供車cam助查。



現場所見，食肆招牌有及地上有大灘油漬，鄰店亦被輕微濺中。姓張女負責人表示，上月3日店舖亦曾遭人淋油，招牌亦被潑中，已經更換，今次再被淋油，估計損失兩至三萬元。

她指稱，上次有閉路電視拍得一輛私家車駛至，一名男子下車淋油後，再登車逃逸。及至上月中接獲一封財務公司逾13萬元的催繳通知書，懷疑與此有關，但欠債人姓名陌生，並非其員工，她曾致電財務公司，但對方否認潑油追數。張稱自己沒有欠債，做生意亦無結怨，「我喺呢度做生意，我從來都冇得罪人」、「我哋呢度啲客全部都好好，都係街坊」。

姓張負責人表示，上月被淋油約兩周接獲一封財務公司逾13萬元的催繳通知書，懷疑與此有關，但欠債人姓名陌生。（蔡正邦攝）

屢遇無妄之災，張稱「我覺得自己好慘，一次又一次」，由於店內的閉路電視未拍得案發過程，她呼籲店外泊車人士可以提供車cam，協助緝兇，亦「呼籲要搞事嘅人，直接同我講，警方會查到。」