16歲「少年老千」扮律師行職員騙財　15人中招失41萬元

16歲中四男生假扮律師行職員，偽造卡片及貸款協議書，電話推銷低息貸款，4個月內令15名受害人上當，騙取合共41萬元保證金，上周五（1日），警方在旺角埋伏，趁少年向一名受害者收取保證金時將他拘捕，被暫控一項串謀詐騙罪，明日（4日）在沙田裁判法院提堂。



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新界南總區重案組署理總督察周文軒講述案情，指警方在2022年1月至4月期間發現全港15宗手法類似的低息貸款騙案。少年先假扮銀行職員，「coldcall」形式致電受害者推銷低息貸款，更使用假銀行職員卡片增加說服力，之後用手機通訊軟件要求受害人提供入息及住址證明轉交律師樓跟進，然後要求他們預先將部份還款金額，作為貸款申請的保證金。其後假扮律師行職員的少年就會與受害人聯絡，以現金及轉帳方式收取1萬至5萬元不等的保證金。受害人未有收到貸款，少年失去聯絡，懷疑受騙於是報警。

受害人為11男4女，年齡介乎23至68歲，損失共41萬元。其中一名50歲男受害人，被騙去5萬元保證金，為同類案中最高。警方根據深入調查及情報分析，新界南總區刑事部人員鎖定一名騙徒。該少年於上周五（1日）下午5時假扮律師行職員，在旺角彌敦道近亞皆老街交界一間銀行會見受害者收取保證金，警員即上前以「串謀詐騙」拘捕他。

被捕人報稱是中四學生，警員在他身上檢獲一份偽造的貸款協議書、兩部電話、10張電話儲值卡及少量現金，現正被扣查。被捕少年已被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件將於明日（4月4日）在沙田裁判法院提堂。警方正調查案件，不排除更多人被捕。

串謀詐騙一經定罪可判處14年監禁，周文軒特別提醒，在疫情期間年青人在家學習，希望家長多加留意子女，避免被不法分子利用誤墮法網。市民收到借貸電話時要小心核實來電人士身份，如有懷疑可致電防騙易熱線18222查詢。