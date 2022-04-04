尖沙咀藏毒男遇查逃走　棄值23萬元可卡因狂奔150米事敗落網

今日（4月4日）凌晨零時許，警方巡經河內道與加拿分道交界一幢商廈時，發現1名形跡可疑的男子由大廈步出，遂上前截查，詎料他突然拔足而逃，期間拋下一包物品，跌至路邊一輛七人車車底。雙方追逐約150米後，途至赫德道近麼地道一條後巷，可疑男終被截獲及制服。警方經調查後，相信男子棄掉一包約150克懷疑可卡因，共檢總市值約23萬元毒品，遂以涉嫌「販毒」將該名36歲姓羅男子拘捕；至於涉事七人車相信與案無關。



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警方表示西九龍總區衝鋒隊人員今日（4月4日）凌晨約1時許在尖沙咀區進行反罪惡巡邏期間，於加拿分道25號一大廈對開發現一名男子形跡可疑，遂上前截查，惟該名男子未有按指示停下並棄掉一包約150克懷疑可卡因，其後往赫德道方向逃去。人員遂展開追捕，最後在赫德道一後巷制服該名36歲姓羅本地男子。

行動中檢獲的毒品總市值約23萬元。羅男涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。