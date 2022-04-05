迪士尼綫架空電纜受損　逾10小時後大致完成搶修恢復服務

今晨（5日）迪士尼綫有架空電纜設備故障，來往迪士尼站至欣澳站服務暫停。早上11時27分，港鐵發言人指，由於受損的架空電纜設備需要更換，迪士尼綫受影響時間會較預期長。

至晚上7時許，港鐵表示迪士尼綫的架空電纜設備故障已完成臨時復修，迪士尼綫列車服務逐步回復。港鐵指初步檢查發現，該路段的架空電纜及相關部件，以及列車的集電弓均有受損，又就延誤向乘客致歉。



記者今早於現場所見，一列迪士尼綫的列車停泊在迪士尼站對開，有工程人員在車站月台及登上車頂搶修。鑒於疫情關係，香港迪士尼樂園暫時關閉至今年4月20日，現場未見有大量遊人到訪，亦不少訪客自行駕車到場。

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港鐵表示今早約8時05分，迪士尼綫欣澳站與迪士尼站之間的一個路段電力 系統出現跳掣，當時一列列車部分車卡已經進入迪士尼站月台，車務控制中心 於是安排車上大約30名乘客經列車較前車廂落車。受事件影響，迪士尼綫列 車服務暫停，期間港鐵安排免費接駁巴士，來往欣澳站與迪士尼站，接載受影響乘客。

至晚上約7時50分，臨時復修工作完成，車務控制中心其後安排受影響列車移離主行車綫。經工程人員檢查及確認行車安全後，迪士尼綫列車服務陸續恢復。港鐵又指初步檢查發現，該路段的架空電纜及相關部件，以及列車的集電弓均有受損。工程人員會於今晚收車後，再作詳細檢查及復修，公司對是次延誤為乘客帶來的不便致歉。