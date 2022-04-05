OL「雷神之錘」狂扑平治被捕　疑與女車主感情糾紛

昨（4日）日網上流傳一段「雷神之錘」短片，一名姓李(46歲)女子在室內停車場手持鐵錘狂扑一輛平治私家車的車頭蓋，私家車被扑打致面目全非佈滿凹坑及擋風玻璃爆裂。據悉，任職文員的李女昨午在油麻地佐敦道26號一停車場情緒激動，用鐵錘狂扑私家車洩忿，涉嫌刑毀被捕帶署。消息指，警方調查後相信事件涉及感情糾紛。



據了解，李女與林女均報稱任職文員，李女雖然行為瘋狂，但外表打扮斯文，揹着一個名牌手袋。警方表示，昨午5時許，油麻地佐敦道26號一停車場，有一名女子用鐵錘扑毀私家車，警方接報到場調查，將一名姓李46歲女子拘捕，案件列作刑事毀壞，由油尖警區刑事調查隊跟進。消息指，警方事後聯絡到姓林（45歲）女車主，相信事件涉及感情糾紛，2人較早前曾因為感情問題發生爭執。《香港01》記者今(5日)中午到肇事停車場了解，發現被扑至千瘡百孔的平治已不見了，停車場職員對事件亦三緘其口。

事發於油麻地佐敦道26號一停車場。（翁鈺輝攝）

兩段影片昨日開始在網上瘋傳，一名穿深色衣服，打扮斯文女子，手持鐵錘不斷狂扑一輛私家車的車頭蓋，傳出多下巨響，驚動不少市民圍觀，最終警員到場將女子截獲。第一段片段長約22秒，拍攝於一個停車場內，該名女子雙手持鐵錘，朝一輛黑色私家車的車頭連環敲打，巨響驚動多人，有人更大叫﹕「雷神之錘」，至於身在停車場更亭內的職員則不為所動，未見上前勸阻。女子接連敲打最少13下後，疑力竭停下，私家車傷痕纍纍，此時背景亦傳出警車響號聱。

另一段影片可見2男 1女衝鋒警員手持盾牌趕至，將女子截停，警員示意要求她放下手中鐵錘，她未有反抗，將鐵錘掉在地上，隨後她背靠牆壁，由女警員問話。