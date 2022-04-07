網民公審山頂人肉霸車位　「霸位男」反擊劇情大逆轉　原PO關留言

本港公眾錶位不足，泊車爭執時有發生，尤其假日出遊，更是一位難求。今日（7日）凌晨1時，署名John網民在Facebook「香港泊車L」群組上載多張相片，批評有一男一女在山頂公園停車場「人肉霸錶位」，引來一眾網友聲討該對男女。豈料事隔8小時後，劇情卻峰迴路轉！被網民痛斥的「霸位男」不忿被屈，在同一個群組發文及上傳多張相片及影片，澄清事發當日多輛私家車守規矩排隊等候錶位，但有人卻駕車「打尖」扒頭，他與妻子為討公道遂下車擋住對方泊車。帖文發佈後，網上輿情風向大變，網民轉為聲討John，而John將原post留言關閉後一直「潛水」。



今日凌晨1時，網民John 在Facebook「香港泊車L」群組上載4張相片，並配以文字說明，指「有一男一女合作，人肉霸車位」。

今日凌晨1時，網民John 在Facebook「香港泊車L」群組上載4張相片，並配以文字說明，指「有一男一女合作，人肉霸車位」。群組內不少網民閱畢帖文後，紛紛留言批評「人肉霸車位」行為不合理。

原本以為事件告一段落，豈知今早9時，網民Kong 在「香港泊車L」群組發表長文，表示自己正是網民John 帖文中提及的男子，但直言事情並非如John 所指的「人肉霸車位」。網民Kong 解釋，山頂公園咪錶位較窄，所以駕車人士會自律地在外排隊等候咪錶位。而事發時John 駕駛的紫色私家車卻「打尖」扒頭，直接洗入咪錶位內等位，無視其他正在排隊的車龍。

網民Kong 指，當時其他車主禮貌地告知 John 要排隊等錶位。豈知 John 卻惡言相向，依然故我。直到有車駛離錶位，John 立即倒車欲進入，網民Kong 與太太即合力頂住John 的車輛駛入，造成「人肉霸錶位」的情節。網民Kong 同時上載多張相片及車Cam 短片印證自己的說法。網民Kong 續指，事件最終要報警處理，而對方因在公眾地方一直無戴口罩而被警員票控罰款5000元，Kong 直言是「現眼報」。

網民Kong 的帖文發佈後，網上輿情風向大變，群組內網民紛紛轉軚聲討John。

網民Kong 的帖文發佈後，網上輿情風向大變，群組內網民紛紛轉軚聲討John，並到John的原post 要求他公開交代事件詳情，更直斥有人惡人先告狀。惟John 並無回應網民，反而將原post 的留言關閉。